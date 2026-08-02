عموتة يعيد حساباته.. تطورات جديدة في ملف أفشة بالأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، مؤكدًا أن فرص استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل ارتفعت بشكل كبير.

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وقال محمود شوقي، عبر قناته على "يوتيوب"، إن فرص بقاء أفشة داخل صفوف الأهلي تزايدت بصورة ملحوظة، خاصة في ظل اقتراب التونسي محمد علي بن رمضان من الرحيل إلى نادي الشمال القطري، مشيرًا إلى أن المدير الفني الحسين عموتة يدرس الموقف قبل اتخاذ القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث يستعد لخوض ثالث مبارياته الودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى إسبانيا عقب مواجهة بترول أسيوط، للدخول في معسكر إعداد خارجي يتضمن تدريبات مكثفة وعددًا من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، والاستعداد بأفضل صورة للموسم الجديد.

ويختتم الأهلي فترة الإعداد بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في اختبار فني مهم يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة لتقييم جاهزية جميع اللاعبين قبل انطلاق الموسم الرسمي.