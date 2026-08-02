ليل الفرنسي يرد على أنباء اقتراب بوعدي من مانشستر سيتي

خرج أوليفييه ليتانج، رئيس نادي ليل الفرنسي، ليوضح موقف ناديه من مستقبل المغربي أيوب بوعدي، بعدما تصاعدت التقارير التي تحدثت عن اقترابه من الانتقال إلى مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي يضع لاعب الوسط المغربي ضمن أبرز أهدافه لتدعيم الفريق، خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل الإسباني رودري، إلا أن ليل ينفي وجود أي اتفاق مع بطل إنجلترا.

وأكد ليتانج أن كل ما يتردد بشأن وجود مفاوضات متقدمة أو صفقات تبادلية لا يمت للحقيقة بصلة، قائلًا: "لا توجد أي مفاوضات مع النادي صاحب القميص الأزرق السماوي، وكل ما يتم تداوله حول صفقة تبادلية مجرد شائعات."

وأشار رئيس ليل إلى أن اللاعب يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وأن النادي تلقى بالفعل عروضًا رسمية، لكنه شدد على أن أيوب بوعدي لا يزال لاعبًا في صفوف ليل حتى هذه اللحظة.

وأضاف: "وصلتنا عروض حقيقية، لكنها لم تلبي طموحات النادي، لأننا نعتبر بوعدي أحد أهم عناصر الفريق."

واختتم ليتانج تصريحاته بالتأكيد على أن أي قرار يخص مستقبل اللاعب سيتم اتخاذه بالتنسيق بين جميع الأطراف، موضحًا أن رغبة اللاعب ستكون جزءًا من القرار النهائي، مع رفضه الكشف عن أي تفاصيل تخص المفاوضات الدائرة حاليًا.