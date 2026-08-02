القبض على قائد دراجة نارية ادّعى تحرير مُخالفة ضده لم يرتكبها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء صاحب الحساب بـقيام ضابط شرطة بإستيقافه بدراجته النارية وإجباره على سداد مخالفة مرورية على الرغم من عدم ارتكابه لها بالإسكندرية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه)، وبسؤاله أقر بأنه بتاريخ 9 يوليو المنقضى وحال سيره بدراجته النارية بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان الرمل قام الضابط المذكور بإستيقافه للإطلاع على رخصتى "القيادة ، والتسيير" ، وطلب منه سداد غرامة فورية لعدم إرتدائه خوذة الأمان دون تجاوز ، إلا أنه قام بنشر المقطع إعتراضاً على الإجراءات المتخذة ضده.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





