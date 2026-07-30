مهيب عبدالهادي: الزمالك يحتاج للاستقرار قبل تحديات دوري أبطال أفريقيا

أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي أن رحيل جون إدوارد عن نادي الزمالك يظل الحدث الأبرز داخل القلعة البيضاء في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الطرفين انتهت بشكل محترم، مع وجود مؤشرات تؤكد استمرار التواصل بين الجانبين.

وقال عبدالهادي، خلال تقديمه برنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر، إن جون إدوارد يمتلك رصيدًا كبيرًا لدى جماهير الزمالك، بعدما نجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري والوصول إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، معتبرًا أن تجربته الأولى في الدوري المصري كانت ناجحة.

وأضاف أن البرنامج انفرد في وقت سابق بالكشف عن تنازل جون إدوارد عن الشرط الجزائي في عقده، كما أن مجلس إدارة الزمالك يستعد لتكريمه، وهو ما يعكس احترام العلاقة بين الطرفين، مؤكدًا أن رحيله لا يعني وجود خلافات حادة أو نهاية كاملة للعلاقة.

وأوضح عبدالهادي أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب الأدوار داخل قطاع الكرة بنادي الزمالك، من أجل تحديد المسؤول عن الإشراف على الفريق الأول، مشيرًا إلى أن عبد الواحد السيد يُعد أبرز المرشحين لتولي منصب مدير الكرة.

كما أشار إلى أن رحيل جون إدوارد لا يعني إلغاء مشروع شركة الكرة، مؤكدًا أن رئيس النادي حسين لبيب كان ولا يزال مؤيدًا للفكرة، وأن ما يحدث يتعلق بتفاصيل داخلية تخص إدارة النادي.

وتساءل عبدالهادي عن إمكانية التعاقد مع مدير رياضي جديد في الوقت الحالي، موضحًا أن المنصب ليس منتشرًا بصورة كبيرة في الكرة المصرية، وقد يكتفي الزمالك بتعيين مدير للكرة خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الهدوء والاستقرار داخل نادي الزمالك، خاصة أن الفريق يستعد لخوض موسم قوي، يتصدره المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تضم منافسة قوية من كبار أندية القارة، مطالبًا جميع الأطراف بالابتعاد عن التوتر والتركيز على مصلحة النادي.