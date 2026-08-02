6 آليات عسكرية.. توغل إسرائيلي بريف القنيطرة الشمالي

أفادت مصادر محلية سورية بأن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 6 آليات عسكرية توغلت في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.
كما توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، على طريق الحيران – الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزا لتفتيش المارة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية عمدت خلال توغلها على الطريق المذكور إلى إقامة حاجز مؤقت وتفتيش المارة والمركبات العابرة.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، وإقامة الحواجز العسكرية، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.
كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.