6 آليات عسكرية.. توغل إسرائيلي بريف القنيطرة الشمالي

أفادت مصادر محلية سورية بأن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 6 آليات عسكرية توغلت في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

كما توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، على طريق الحيران – الرفيد بريف القنيطرة ‏الجنوبي، ونصبت حاجزا لتفتيش المارة.‏



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية ‏عمدت خلال توغلها على الطريق المذكور إلى إقامة حاجز مؤقت وتفتيش المارة ‏والمركبات العابرة.‏



وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في ‏الجنوب السوري، وإقامة الحواجز العسكرية، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‏وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.‏



وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي.

كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب السوري.‏