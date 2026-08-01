خلال شهر يوليو.. زراعة بني سويف تدعم ملفات المحاصيل الاستراتيجية والزراعات التعاقدية

واصلت مديرية الزراعة ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، تنفيذ خطة عمل مكثفة خلال شهر يوليو 2026، شملت أنشطة إرشادية ورقابية وميدانية في مختلف القطاعات الزراعية، إلى جانب متابعة المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الثروة الحيوانية، وتطوير الخدمات الزراعية، وتنفيذ حملات إزالة التعديات، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم الأمن الغذائي.

وقد شهد قطاع الإرشاد الزراعي تنفيذ برنامج متنوع من الندوات والمدارس الحقلية والأنشطة التوعوية، منها تنظيم ندوات حول الأعلاف الخضراء والقطن وفول الصويا والتكثيف المحصولي،بجانب ندوات لمحو الأمية وتنظيم الأسرة ومكافحة القوارض، فضلاً عن تنفيذ زيارات منزلية ومدارس حقلية ضمن مشروع EUZIRAA3، ومشروع مؤسسة رؤية حياة، والهيئة القبطية للخدمات والتدريب، استفاد منها مئات المزارعين بمختلف مراكز المحافظة.

وفي ملف توريد القمح، واصلت المديرية متابعة أعمال استلام المحصول، حيث تجاوز إجمالي الكميات الموردة 353 ألفًا و503 أطنان، مقابل 301 ألفًا و622 طنًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 51 ألف طن، فيما بلغت المساحة المنزرعة والمحـصودة بالمحافظة 116 ألفًا و381 فدانًا بنسبة حصاد 100%.

كما تابعت المديرية أعمال توريد محصول بنجر السكر، حيث بلغ إجمالي المساحة التي تم التوريد عليها 24 ألفًا و76 فدانًا، بإجمالي إنتاج 474 ألفًا و54 طنًا، وبمتوسط إنتاجية بلغ 19.7 طنًا للفدان.

وفي قطاع الإنتاج الحيواني، كثفت المديرية المرور على مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن ومحال ومصانع الأعلاف، حيث تم تنفيذ 3 معاينات لمحال أعلاف، و3 معاينات لمزارع دواجن، ومعاينة مجزر نصف آلي للدواجن، ومصنع ومدشة أعلاف بشرق النيل، إلى جانب إجراء تجارب تشغيل لعدد من مصانع الأعلاف وإضافاتها بالمناطق الصناعية. كما تابعت إنتاج الألبان وتحسين جودة الحليب، ونفذت برامج للإرشاد البيطري، وتحديث بيانات الثروة الحيوانية، ومتابعة برامج التحصين والعلاج الوقائي، وتقديم التوصيات الفنية للمربين.

وفي مجال حماية الأراضي، تمكنت أجهزة المديرية في إزالة جميع حالات التعدي الحديثة التي تم رصدها خلال الفترة من 24 يونيو حتى 23 يوليو 2026، والبالغ عددها 145 حالة على مساحة 4 أفدنة و21 قيراطًا و4 أسهم، إلى جانب إزالة 3 حالات تعدٍ سابقة، مع استمرار الحملات لإزالة باقي المخالفات الصادر بشأنها محاضر سابقة.

كما واصلت الإدارات المختصة متابعة الزراعات البستانية ومحاصيل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، والمرور على زراعات الموز بالتنسيق مع اللجنة العلمية لمكافحة مرض التورد والتبرقش، ومتابعة الصوب الزراعية والمشاتل، واستكمال بيانات حصر المساقي، وحصر المحاصيل بالأراضي الجديدة، ومتابعة حصر الأرز المخالف للموسم الصيفي، بجانب عقد ندوات إرشادية حول صناعة الدريس والاستفادة منه في تغذية الحيوانات.

وفي ملف الأسمدة، تابعت المديرية حركة صرف الأسمدة للموسم الصيفي، والمرور على الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة، والإشراف على انتظام عمليات الصرف للمزارعين المستحقين، حيث بلغ الرصيد المتاح حتى 22 يوليو 2026 نحو 2404.1 طن يوريا و771.5 طن نترات، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان توافر الأسمدة ووصولها إلى مستحقيها.

كما نفذت المديرية أعمالًا مكثفة لتطوير الأداء الإداري، شملت المرور على الجمعيات الزراعية، ومتابعة الشكاوى الواردة من المواطنين، ودعم منظومة الرقابة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى مواصلة أعمال تنقية الحيازات الزراعية، حيث بلغ إجمالي المساحات التي تم تنقيتها 3700 فدان، بإجمالي 3691 حائزًا.

وفي قطاع المكافحة،تم افتتاح الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات، وانطلقت فعاليات البرنامج التدريبي للمديرين المسؤولين عن محال الاتجار بالمبيدات، بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة وكلية الزراعة بجامعة بني سويف، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية لرصد الآفات الحشرية والمرضية بمحاصيل الخضر والفاكهة، وتطبيق برامج الكشف المبكر عن الآفات، وتكثيف الحملات التفتيشية على محال المبيدات، وتنفيذ برامج توعية للمزارعين حول الاستخدام الآمن للمبيدات والمكافحة المتكاملة.

وعلى صعيد المتابعة الميدانية، عقد وكيل الوزارة عددًا من الاجتماعات مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية لمتابعة تنفيذ خطط العمل، كما اجتمع مع مسؤولي شركة دانون للألبان لبحث تطوير محطات تجميع الألبان، وترأس اجتماع متابعة مشروع تبطين المساقي، والاجتماع الشهري للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية، إلى جانب اجتماعات الاستعداد لدورة الحصر الحيازي الجديدة بإدارتي الواسطى وبني سويف، فضلاً عن تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة الزراعات الصيفية والوقوف على الحالة العامة للمحاصيل بمختلف المراكز.

كما شاركت المديرية في تنظيم ورشة عمل لمشروع الابتكار الزراعي بعنوان "تقديم منهج الحقول الإرشادية التفاعلية للزراعة المستدامة للتكيف مع تغير المناخ في مصر"، بهدف تعزيز الممارسات الزراعية الحديثة ورفع كفاءة المزارعين في مواجهة التغيرات المناخية.

