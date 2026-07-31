اعتماد وحدة التحول الرقمي بمركز تنمية القدرات بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اعتماد وحدة التحول الرقمي التابعة لمركزتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية، والذي عُقد بأكاديمية الفنون، حيث تَسّلم الدكتور جمعة سعيد تهامي، مدير المركز شهادة اعتماد الوحدة من الدكتور خالد محمود، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، والدكتورة نبيلة حسن، مدير الأكاديمية، والدكتور محمد حسن، مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور طارق علي، أن حصول وحدة التحول الرقمي على شهادة الاعتماد يعكس حرص جامعة بني سويف على تطبيق أعلى معايير الجودة في التدريب الرقمي، وتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، ويسهم في تطوير الخدمات التعليمية والإدارية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا للجهود التي يبذلها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات في تطوير منظومة التدريب، ورفع كفاءة المستفيدين، وتقديم برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي.