بني سويف: افتتاح تجديد وتطوير مسجدين في قريتي إبشنا والكنيسة

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي ومدينتي بني سويف والفشن، في افتتاح مسجدين بقريتي ابشنا والكُنيّسة، بعد الانتهاء من أعمال إحلالهما وتجديدهما، بتكلفة إجمالية 10.5 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وإنشاء المساجد لعمارة بيوت الله.

حيث افتتح محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف،مسجد "الدكتور كمال" بقرية إبشنا، والمقام على مساحة 650م، بتكلفة 7 ملايين جنيهاً "جهود ذاتية"، حيث أُقيمت شعائر صلاة الجمعة عقب الافتتاح،وفي حضور: النائب أحمد شكري، النائب محمد رجب أعضاء،مجلس النواب، والشيخ صبحى رمضان مدير أوقاف المركز، الشيخ رجب عبد العظيم محمد والشيخ علاء ربيع عبد الصادق مفتشي المنطقة ، ياسر المصري رئيس قرية ابشنا وأهالي القرية.

فيما افتتح مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن مسجد"صالح سعد"بقرية الكنيسة التابعة لقرية إقفهص،والمقام على مساحة 291م، بتكلفة 3.5 ملايين جنيهاً "جهود ذاتية"، وأُقيمت شعائر الصلاة "عقب الافتتاح" في حضور فضيلة الشيخ أحمد الجزار مدير أوقاف الفشن،و ضياء إبراهيم نائب رئيس المركز، و حيدر حسين مدير الرصد الميدانى،و فرج رمضان سكرتير قرية اقفهص وقائم بأعمال رئيس القرية،بجانب عدد من أهالي القرية.



