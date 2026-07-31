تواصل تصفيات دوري خماسى كرة القدم لمراكز الشباب في بني سويف

تواصلت فعاليات التصفيات النهائية لدوري خماسى كرة القدم لمراكز الشباب الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات". بمركز شباب "العبور" بمدينة بني سويف

تأتي هذه البطولة تنفيذاً للبروتوكول المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بهدف دمج الفعاليات الرياضية بالرسائل التوعوية، لترسيخ القيم الإيجابية لدى النشء والشباب، وتحصينهم ضد مخاطر التعاطي من خلال ممارسة الرياضة كأسلوب حياة،وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي واستثمار طاقات الشباب البدنية والذهنية

هذا وقد شهدت مباريات الأدوار النهائية تأهل فريق مركز شباب قاى ممثل إدارة شباب اهناسيا وفريق مركز شباب الرياض ممثل ادارة شباب ناصر الى المباراة النهائية على مستوى المحافظة، وسط أجواء من الروح الرياضية العالية، حيث يشارك في الدوري 32 فريقاُ يمثلون الادارات الفرعية.

تجدر الإشارة إلى أن الفعاليات تُقام تحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالله عبد العزيز، محافظ بني سويف، ومتابعة من الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وإشراف الأستاذ هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، والدكتور أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية للرياضة.

وذلك في حضور عبدالله سيف مدير إدارة التنمية الرياضية، علاء شحاته مسئول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة والاخصائيين الرياضيين القائمين على العمل من الإدارة.

