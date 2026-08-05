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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

117 دولارا عالميا و65 جنيها محليا.. لماذا لم ترتفع أسعار الذهب في مصر بقوة؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

ارتفع سعر الذهب عالميا بنحو 117 دولار للاوقية منذ الاثنين وحتي اليوم الاربعاء، فيما ارتفع سعر الذهب في مصر بمتوسط 65 جنيها فقط.

ويعود ذلك إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 140 جنيها، مما أدى إلى هبوط سعر دولار الصاغة إلى مستوى الـ 49 جنيه.

صعدت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي  مع بداية تداولات الأسبوع بدعم من تراجع حدة التوترات الجيوسياسية، عقب اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل شن هجمات جديدة على إيران، ؤوجود اتصالات تهدف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

خلال تعاملات شهر يوليو 2026، ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 4.5%، في حين ارتفعت أسعار الأوقية عالميًا بنحو 0.6% فقط، مدفوعة بصورة رئيسية بصعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما عزز مكاسب المعدن الأصفر محليًا مقارنة بأدائه في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 

يقدم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الاربعاء 5 أغسطس 2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4257 دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  5096 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5945 جنيهًا بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6794  جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 47.560  ألف جنيه

وخفض عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

 «دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.


 

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