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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

140 قرشا دفعة واحدة.. الدولار بواصل الهبوط أمام الجنيه في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

هبط سعر الدولار بمتوسط 140 قرشا خلال تعاملات الاسبوع الجاري، وذلك  عقب إعلان بعثة صندوق النقد الدول برئاسة أمين ماتي الجمعة الماضية، عن تحويل مبلغ 1.8 مليار دولار، بعد انتهاء برنامج المراجعة الدورية للاقتصاد المصري والتي تمت بالموافقة على صرف الشريحة السابعة من مبلغ القرض المقدر بـ 8 مليارات دولار، والذي تم الاثنين الماضي.

واليوم الاربعاء واصل سعر صرف الدولار الهبوط ختام تعاملات في جميع البنوك وذلك لليوم الرابع على التوالي.

أسعار الدولار اليوم 

 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاربعاء 5 أغسطس بختام التعامات ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني50.40 جنيه للشراء - 50.50 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 


سعر الدولار في  مصرف أبوظبي الإسلامي 50.25 جنيه للشراء و  50.35 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في  المصرف العربي الدولي 49.80 جنيه للشراء و  49.90 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في  بنك قناة السويس  49.80 جنيه للشراء و 49.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار في  بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  49.79 جنيه للشراء و 49.89 جنيه للبيع.


سعر الدولار في  بنك نكست  49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في  بنك التعمير والإسكان  49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  البنك الأهلي المصري


سعر الدولار في  البنك الأهلي المصري  49.77 جنيه للشراء - 49.87 جنيه للبيع.


البنك الأهلي الكويتي (ABK): 49.77 جنيه للشراء - 49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 


سعر الدولار في بنك مصر  49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنوك 

 

سعر الدولار في ميد بنك 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف المتحد 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي  49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 49.75 جنيه للشراء و 49.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.75 جنيه للشراء و 49.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 49.72 جنيه للشراء و 49.82 جنيه للبيع.

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