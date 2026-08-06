التجمع يبدأ خطوات انعقاد المؤتمر العام التاسع بلقاءات الاقسام والمراكز

في إطار تنفيذ قرار الأمانة العامة لحزب التجمع، فى إجتماعها الأخير يوم 25 ابريل الماضي، بدعوة المؤتمر العام التاسع للحزب للإنعقاد فى النصف الثانى من شهر نوفمبر المقبل، بدأ الحزب في 22 محافظة عقد مؤتمرات الأقسام والمراكز اعتبارًا من اول أغسطس، وحتى نهاية الشهر ، على أن يعقبها في الشهر التالي مؤتمرات المحافظات التى ستشارك في المؤتمر العام.

والجدير بالذكر أن هذه المؤتمرات ستشهد انتخاب قيادات الحزب في الأقسام والمراكز والمحافظات، والتي تصل لنحو 140 قسم ومركز.

وأشار محمد سعيد أمين عام " التجمع " إلى أن الاستعدادات للمؤتمر العام لا تقتصر على الجوانب التنظيمية فقط، لكنها تشمل أيضًا الانتهاء من إعداد الوثائق الأساسية التي ستعرض على المؤتمر، وهي مشروعات التقرير السياسي، والتقرير التنظيمي، والتقرير المالي، بالإضافة إلى تقرير صحافة الحزب.

ولفت " سعيد " إلى أن هذه الوثائق ترصد أداء الحزب خلال الفترة بين انعقاد المؤتمر العام الثامن والمؤتمر العام التاسع، وتتناول أبرز التطورات السياسية والتنظيمية والمالية داخل الحزب، فضلًا عن رسم ملامح المرحلة المقبلة ورؤية الحزب تجاه القضايا المختلفة، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها كوثائق صادرة عن المؤتمر العام.