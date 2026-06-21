خالد الغندور مازحا: الزمالك في الكونفدرالية والأهلي في دوري الأبطال

علق الإعلامي خالد الغندور على المنافسة بين الأهلي والزمالك، مشيرًا مازحًا إلى أن بعض الجماهير ترى أن مشاركة الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية مقابل مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قد تجعل العلاقة بين الناديين "سمن على عسل".

الأهلي والزمالك

وأكد الغندور أن المنافسة بين القطبين ستظل قائمة باعتبارها جزءًا أساسيًا من متعة الكرة المصرية، مشددًا على أن كل نادٍ يسعى دائمًا للمشاركة في أكبر البطولات وتحقيق الإنجازات التي تُسعد جماهيره.

وجّه أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق رسالة إلى البعض قبل مباراة مصر ونيوزيلندا المقررة فجر الإثنين.

وقال أحمد شوبير: "عندي يقين إننا هنكسب نيوزيلندا وأتمنى الـ 24 ساعة دول الأخوة الأفاضل اللي شغالين حملات على المنتخب ممكن حضراتكم تسكتوا 24 ساعة، اسكتوا شوية لغاية ما المباراة تخلص".

وأوضح أحمد شوبير: "أنا مش بقول لك يا عم اطلع شيد بالمنتخب ولا قول حسام حسن عمل ولكن اسكت يعني (فليقل خيرًا أو ليصمت) دلوقتي شغالين في حسام حسن والعقد بتاعه ومجددش وبتاع أيه ومش عارف ايه..؟".

وانفعل شوبير متابعًا: "يا عم فيه أيه الراجل ماشي تمام والمنتخب تمام وفيه حالة ثقة، واللي يقول لك هو بس يعدي دور المجموعات نجدد له ولو لم يتأهل المنتخب لا نجدد له يا جماعة هو ده وقته دقيقة سكوت لله ده منتخب بلدك يا أخي، أدعموا الفريق الحاجات دي بتفرق في الوقت ده".