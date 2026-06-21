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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يخطر «سيف الجزيري» بالرحيل ويفتح ملف تسوية المستحقات بالعقد حتى 2027

سيف الجزيري
سيف الجزيري
عبدالله هشام

أخطر نادي الزمالك مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري بفسخ التعاقد، وعدم وجود رغبة في استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي قرار الزمالك في إطار سياسة التغييرات الكبيرة التي يشهدها الفريق الأول استعدادًا للموسم المقبل.

وأبلغ نادي الزمالك اللاعب ووكيله بقرار فسخ التعاقد، مع بدء مناقشة تسوية المستحقات المالية، حيث يمتد عقد اللاعب مع النادي حتى صيف 2027.

وفي حال رحيل اللاعب بالشكل الحالي، قد يُصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حكمًا لصالحه بالحصول على باقي قيمة عقده، وهو ما يهدد بفتح أزمة جديدة داخل القلعة البيضاء.

وخلال الساعات المقبلة، يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا مع اللاعب ووكيله لحسم الموقف بشكل رسمي والإعلان عن تفاصيل رحيله.

وفي السياق ذاته، استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على التشكيل الجديد لقطاع الناشئين ومدرسة الكرة، ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير القاعدة الكروية بالنادي، وتجهيز عناصر واعدة قادرة على دعم الفريق الأول خلال السنوات المقبلة، استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.

وجاءت إعادة الهيكلة بعد دراسة شاملة لمنظومة العمل داخل القطاع، في ظل رغبة الإدارة في البناء على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال المواسم الماضية، مع تعزيز الجوانب الفنية والإدارية واكتشاف المزيد من المواهب الشابة.

وتقرر إسناد رئاسة قطاع كرة القدم إلى حازم إمام، فيما يتولى عماد المندوه منصب نائب رئيس القطاع، بينما يشغل تامر عبد الحميد منصب نائب المدير الفني.

وضم الهيكل الجديد عددًا من الأسماء التي تمتلك خبرات كبيرة في العمل بقطاعات الناشئين، حيث تم تعيين عادل المأمور مشرفًا على مدربي حراس المرمى، ومنتصر الرملاوي مديرًا إداريًا للقطاع، ويعاونه شكري حسن نائبًا للمدير الإداري.

كما يتولى عبد الله محمد مسؤولية إدارة شؤون اللاعبين بقطاع الناشئين والبراعم، فيما يشغل خالد عمران منصب المنسق العام للقطاع.

وفي إطار تطوير منظومة العمل، تم تعيين محمد بدر مديرًا ماليًا للقطاع، ومدحت قاسم مديرًا لبرامج التأهيل، بينما يتولى ياسر غنيم مسؤولية وحدة التأهيل والإصابات.

كما تم إسناد مهمة تحليل الأداء إلى محمد الإتربي، فيما يتولى محمد عصمت ملف خطط الإحلال والتجديد داخل القطاع، بينما تم تكليف سعيد لطفي بملف اكتشاف المواهب ومتابعة العناصر المميزة في مختلف المراحل السنية.

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