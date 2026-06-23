بعد تألقه أمام نيوزيلندا.. كيف قفزت أسهم حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى كامب نو؟

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، إتمام إجراءات تفعيل بند شراء المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم من النادي الأهلي، ليصبح لاعبًا ضمن صفوف الفريق الكتالوني بشكل نهائي، في خطوة جديدة تؤكد ثقة النادي الإسباني في قدرات اللاعب الواعد.

ووقع عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عامًا، عقدًا يمتد لمدة ثلاثة مواسم قادمة، ليستمر مع برشلونة حتى 30 يونيو عام 2029، بعدما نجح في ترك بصمة واضحة خلال الفترة الماضية وجذب أنظار الجهاز الفني بفضل مستواه الفني وقدراته الهجومية.

تألق لافت مع برشلونة وبداية قوية مع فريق الشباب

وأكد برشلونة أن اللاعب سيواصل رحلته داخل النادي بعد تجربته السابقة مع الفريق، حيث تم التوصل لاتفاق نهائي مع النادي الأهلي لإتمام انتقاله بصورة رسمية.

وكان حمزة عبد الكريم انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وبدأ مشواره مع فريق الشباب "Juvenil A" عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية، ليقدم مستويات مميزة منذ مشاركته الأولى.

ولم يحتج اللاعب المصري الشاب إلى وقت طويل لإثبات نفسه، بعدما سجل هدفه الأول بقميص برشلونة أمام هويسكا في مباراة انتهت بالتعادل 2-2، قبل أن يواصل تألقه بشكل لافت في المباريات التالية.

أرقام مميزة تؤكد موهبته الهجومية

نجح عبد الكريم في تسجيل 6 أهداف خلال 11 مباراة بالدوري، كان أبرزها تسجيله ثلاثية "هاتريك" في الانتصار الكبير على مونتكارلو بنتيجة 9-0، وهي المواجهة التي ساهمت في تتويج برشلونة بلقب دوري الدرجة الممتازة.

كما شارك اللاعب أيضًا في مباراتين ضمن بطولة كأس الملك، التي وصل فيها الفريق الكتالوني إلى المباراة النهائية، ليؤكد أنه يمتلك شخصية قوية وقدرة على المنافسة في البطولات المختلفة.

خطوة جديدة في مشوار نجم مصري صاعد

ويواصل حمزة عبد الكريم حاليًا تمثيل منتخب مصر في منافسات كأس العالم، بعدما شارك في مواجهتي بلجيكا ونيوزيلندا، ولفت الأنظار بأدائه مع الفراعنة.

ويمثل انتقاله النهائي إلى برشلونة محطة مهمة في مسيرته، حيث يسعى اللاعب الشاب للسير على خطى النجوم المصريين الذين خاضوا تجارب ناجحة في الملاعب الأوروبية، وسط تطلعات كبيرة بأن يصبح أحد أبرز المواهب القادمة في الكرة المصرية.

يبدو أن حمزة عبد الكريم بدأ بالفعل في كتابة قصة جديدة بين المواهب المصرية في أوروبا، بعدما أقنع برشلونة بقدراته في وقت قصير. ومع استمرار تطوره واكتساب الخبرات، ينتظر عشاق الكرة المصرية متابعة مسيرته مع أحد أكبر أندية العالم، أملاً في أن يتحول هذا اللاعب الشاب إلى اسم بارز في المستقبل.