أستاذ علاقات دولية: مطالب التعويضات تزيد من تعقيدات التفاوض بين أمريكا وإيران

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن مطالبة إيران بتعويضات من الولايات المتحدة تفتح الباب أمام مطالب أمريكية مقابلة، ما يزيد من تعقيد المفاوضات ويعكس استمرار سياسة الضغط المتبادل بين الطرفين.

وقال عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إغلاق أي ثغرات يمكن أن تستغلها طهران، عبر تكثيف الضغوط الاقتصادية والسياسية لدفعها نحو الاستجابة للمطالب الأمريكية.

وأشار إلى أن استمرار التوترات الإقليمية يبقي التهديدات الأمنية المحيطة بترامب قائمة، مؤكدًا أن تمسك واشنطن بمواقفها يجعل التهدئة صعبة.

استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران

وتابع أن التصعيد يظل السيناريو الأقرب خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران.

