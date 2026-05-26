الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير الإعلام الباكستاني السابق: قريبون من توقيع اتفاق بين أمريكا وإيران

محمد البدوي

قال مشاهد حسين، وزير الإعلام الباكستاني السابق، إنه لا يتفق مع القول بأن عملية التفاوض الحالية بين الولايات المتحدة وإيران "عملية شراء وقت"، موضحا أن الرئيس دونالد ترامب قال، وكذلك ماركو روبيو، إنهم قريبون من اتفاق، وإيران قالت أشياء مشابهة.

دعم عملية السلام

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن باكستان وأصدقاء آخرون، مثل تركيا وقطر والسعودية والصين، جميعهم عملوا بشكل منفصل لدعم عملية السلام، متابع: "أعتقد أننا نقترب بالتأكيد من اتفاق، بل ومن توقيع اتفاق أيضًا".

التواصل بين إيران والولايات المتحدة

وواصل: "دعوني أذكّركم أنه أثناء المحادثات في إسلام آباد مع باكستان، في 11 و12 أبريل، وللمرة الأولى منذ الثورة الإيرانية، وبفضل باكستان، تمكنا من حل مشكلة التواصل بين إيران والولايات المتحدة، وقد جمعنا قادة إيران والولايات المتحدة في غرفة واحدة، وجلسوا وجهًا لوجه يتحدثون معًا في الغرفة نفسها للمرة الأولى".

واستكمل: "كان جزء كبير من هذه المحادثات متحضرًا وإيجابيًا ومثمرًا، لذلك أعتقد أننا أنجزنا شوطًا كبيرًا، ونحن على وشك النجاح، قد تتباين الآراء، ولكن المؤكد أن لا إيران ولا أمريكا قادرتان على خوض حرب".

https://www.youtube.com/shorts/hJF8g4M_xtw

