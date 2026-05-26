تكثيف الحملات الرقابية على المحال والجزارات لضمان جودة اللحوم بالأسواق

قال الدكتور الحسيني محمد عوض، المتحدث باسم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهي إحدى الهيئات التابعة لوزارة الزراعة، شنت حملات مكثفة مع الجهات الرقابية خلال الفترة الماضية، وأجرت بشكل دوري حملات تفتيش على محلات بيع وعرض اللحوم.

الحملات قبل عيد الأضحى

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، "كثفنا هذه الحملات قبل عيد الأضحى المبارك؛ من أجل طمأنة المواطن، والتأكيد أن اللحوم المعروضة في الأسواق، بنسبة كبيرة جدًا، قد تم فحصها والكشف عليها والتأكد من سلامتها، ننصح دائمًا بالشراء من مصدر موثوق؛ فلا تشتري اللحم إلا من مصدر ثقة، أو من أماكن بيع معروفة، أو من جزار تعرفه جيدًا، وعلامة الأمان في الشراء هي الختم الموجود على اللحم".

وتابع: "إذا لم ترَ الختم على اللحم، فهذا مؤشر غير مطمئن، فعندما نذهب كجهات رقابية، سواء الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو حماية المستهلك أو وزارة التموين، فإننا نقوم بحملات كثيرة، وعند دخولنا إلى الجزار نتأكد أن اللحم مختوم، فالختم يعني أن الذبيحة قد تم فحصها ظاهريًا، وبعد الذبح أصبحت صالحة للاستهلاك وخالية من مسببات الأمراض، ولذلك يُترك الختم عليها".

لحوم صغيرة السن

وواصل: "هناك علامات بسيطة يمكن للمواطن ملاحظتها أيضا، الختم الدائري مثلًا، وهذا قد لا يعرف المواطن تفاصيله، لكنه يشير إلى أن اللحم من لحوم صغيرة السن، وهذا النوع يكون سريع النضج، وغالبًا أعلى سعرًا، حتى لا يتم خداع المستهلك، أما الختم المربع، فيشير إلى أن اللحم لحوم أكبر سنًا نسبيًا، لون الختم يكون عادة أحمر في اللحوم البلدية تحت إشراف المجازر".

واستكمل: "الختم البنفسجي، فيدل على أن اللحم مستورد، أو من لحوم مثل اللحوم السودانية، وتكون مذبوحة داخل المجازر أيضًا، لكنه يختلف في اللون، وغالبًا يكون سعره أقل قليلًا، كما أن تاريخ الذبح يكون واضحًا، فمثلًا الرقم 1 يعني أن الذبح تم يوم السبت، وهكذا حتى الرقم 7، مما يدل على يوم الذبح".

https://www.youtube.com/watch?v=Bun2veTu5mg