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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد صلاح الدين يقترب من منصب مدير الكرة بنادي مودرن سبورت

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
عبدالله هشام

كشف الإعلامي خالد الغندور عن محاولات إدارة مودرن سبورت للتعاقد مع وليد صلاح الدين مدير الكرة السابق للنادي الأهلي لشغل منصب مدير الكرة بالنادي.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: نادي مودرن أعلن عن الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة رضا شحاتة وتواجد معه أبو المجد مصطفى وعبدالله الشحات مدربين ومحمد العقباوي مدرب حراس مرمى.

وتابع: حتى الآن لم يتم التعاقد مع مدير كرة وتم التواصل مع وليد صلاح الدين فور رحيله عن النادي الأهلي والمدرب رحب بالأمر.

واختتم: سيكون هناك اجتماع بالمدرب خلال الفترة المقبلة من أجل حسم الأمور بشكل رسمي.

ياتى ذلك بعد إعلان النادي الأهلي رحيل الجهاز الفني بالكامل مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب بعد خسارة كافة بطولات الموسم الماضي.

خالد الغندور مودرن سبورت الأهلي رضا شحاتة النايد الأهلي

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