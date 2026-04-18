من الترجي إلى صن داونز .. كاردوزو يواصل الهيمنة القارية بثلاثة نهائيات متتالية

سجل المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو رقما قياسيا جديدا في مسيرته التدريبية، بعدما قاد فريق صن داونز الجنوب أفريقي للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي، ليواصل هيمنته القارية على حساب الترجي التونسي.

وجاءت سلسلة التأهلات المتتالية على النحو التالي:

الترجي التونسي عام 2024

صن داونز عام 2025

صن داونز عام 2026

ويعكس هذا الإنجاز الاستمرارية الكبيرة التي يحققها كاردوزو على المستوى القاري، مع تأكيده على قدرته في الوصول إلى الأدوار النهائية للمسابقة الأهم في أفريقيا بشكل متكرر.

فاز فريق صن داونز على الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان صن داونز قد فاز على الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراة الذهاب مساء الأحد الماضي، ليقتنص بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية بمجموع اللقائين 2-0.