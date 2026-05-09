كاف يوجه صدمة مدوية لـ صن داونز والجيش الملكي بشأن حكام نهائي إفريقيا

أرسلت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خطابًا رسمياً صباح اليوم السبت، لناديي ماميلودي صن داونز والجيش الملكي، المقرر مواجهتهما في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بشأن الموقف الرسمي لطاقم التحكيم الكونغولي بقيادة جان جاك ندالا، ردًا على شكاوى واعتراضات رسمية توصل بها "الكاف" من الناديين الأسبوع الماضي ورفضهما إدارة ندالا لمباراة ذهاب النهائي المقرر إقامتها الأحد القادم في بريتوريا.

ووفقًا لموقع "البطولة" المغربي فإنه توصل لتفاصيل المراسلة الرسمية، والتي نصت على صعوبة إجراء تغييرات على طاقم التحكيم الكونغولي لضيق الوقت وثقة لجنة التحكيم في اختيارها وقدرة الطاقم التحكيمي على إدارة مباراة النهائي بدون مشاكل أو أخطاء تحكيمية جدلية.

رفض الكاف

وأشارت مراسلة "الكاف" إلى أنها تدرس شكوى نادي الجيش الملكي وحيثيات الاعتراض، لكنها لا ترى أي ضرورة لتغيير طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يُذكر أن الأيام الماضية شهدت اعتراضات داخل "الكاف" على اختيارات لجنة الحكام، خصوصا من بعض أعضاء اللجنة التنفيذية، حيث حاول البعض التدخل لتغيير طاقم التحكيم واستبداله بطواقم مرشحة لكأس العالم بدلا من الحكم ندالا.

غير أن لجنة التحكيم رفضت هذه المطالب، وأبلغت رسميًا ناديي صن داونز والجيش الملكي بتثبيت الطاقم التحكيمي الكونغولي بقيادة جان جاك ندالا، بمساعدة جويليان بونجيلي كمساعد أول، وموانيا غراديل مبيلزي كمساعد ثانٍ، فيما سيتولى جيسيا ميسيا نوكونكو مهمة الحكم الرابع.

كما أسندت لجنة الحكام مهمة إدارة تقنية الفيديو (VAR) إلى الحكم السوداني أحمد عبد العزيز، بمساعدة الليبي أحمد الشلماني (VAR)، والحكمة الزامبية ديانا شيكوتشا (AVAR).