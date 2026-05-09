أصل الحكاية

الكاف يفاجئ الزمالك قبل ساعات من نهائي الكونفدراية.. ماذا حدث؟

أحمد أيمن

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2026، حيث زف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” مفاجأة للفارس الأبيض قبل انطلاق صافرة المباراة.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية امام اتحاد العاصمة خارج الأرض تسهل من مهمته في مباراة العودة بالقاهرة التي تقام السبت المقبل علي استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب 5 جويلية بالجزائر، في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

بينما ستكون مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي، يوم السبت 16 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري؛ كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس 1 HD”.

مفاجأة الكاف للزمالك قبل النهائي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن زيادة جديدة في الجوائز المالية الخاصة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي البطولة القارية.

وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي؛ فقد تقرر مضاعفة الجائزة المالية للفريق صاحب المركز الثاني في البطولة بنسبة 100%، لترتفع من مليون دولار إلى مليوني دولار بداية من النسخة الحالية، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بدعم الأندية الإفريقية ماليًا.

كما أكد «كاف» في وقت سابق، رفع قيمة الجائزة المخصصة لبطل البطولة إلى 4 ملايين دولار بدلًا من مليوني دولار؛ ليصل إجمالي الزيادات المالية في البطولة إلى أرقام غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية.

وتأتي هذه القرارات، ضمن استراتيجية يقودها رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي، الذي يسعى لتعزيز القيمة التسويقية والاقتصادية للمسابقات الإفريقية.

وبحسب النظام الجديد للجوائز، سيحصل الفريق المتوج باللقب على 4 ملايين دولار، بينما ينال الوصيف مليوني دولار، في حين يحصل الفريقان المتأهلان إلى نصف النهائي على 750 ألف دولار لكل منهما.

كما يحصل كل فريق يصل إلى الدور ربع النهائي على 550 ألف دولار، بينما تنال الفرق التي تحتل المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات 400 ألف دولار.

