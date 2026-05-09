المشوار كاملا من التمهيد إلى النهائي.. الزمالك واتحاد العاصمة يكتبان فصل الحسم في الكونفدرالية

تصل بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية إلى لحظتها الأكثر انتظاراً عندما يلتقي الزمالك مع مضيفه اتحاد العاصمة في ذهاب النهائي على ملعب 5 يوليو بالجزائر في مواجهة لا تختصر مجرد 90 دقيقة بل تلخص رحلة ممتدة من الصراع القاري عبر موسم كامل من التحديات والتحولات.

النهائي هذه المرة لا يأتي من فراغ بل من مسارين مختلفين تماماً في الشكل متشابهين في الهدف ومتشابكين في النتيجة النهائية التي لم تُحسم بعد.

الزمالك.. طريق طويل من الاختبارات

بدأ الزمالك مشواره في البطولة بأداء هجومي لافت حين تجاوز الدور التمهيدي أمام ديكيداها الصومالي بفوز كبير 6-0 في الذهاب ثم 1-0 في الإياب في رسالة مبكرة بأن الفريق يدخل البطولة بطموح المنافسة لا المشاركة.

لكن المسار الحقيقي للزمالك بدأ مع دور المجموعات حيث واجه الفريق اختباراً أكثر توازناً جمع بين الانتصارات والتعثرات ما كشف عن طبيعة مرحلة تحتاج إلى مرونة أكبر في التعامل مع ضغط المباريات.

وحقق الزمالك انتصارات مهمة أمام زيسكو يونايتد وقدم مباريات قوية أمام كايزر شيفز وتعامل مع مواجهات معقدة خارج ملعبه قبل أن يحسم التأهل في اللحظات المهمة وهو ما يعكس شخصية فريق لا ينهار تحت الضغط حتى وإن لم يكن ثابتاً على مستوى الأداء طوال الوقت.

في ربع النهائي اصطدم الزمالك بـ أوتوهو وقدم نموذجاً مختلفاً في إدارة المواجهات الإقصائية حيث خرج بتعادل خارج الأرض 1-1 قبل أن يحسم التأهل في القاهرة بالفوز 2-1 في مباراة عكست صلابة ذهنية واضحة.

أما في نصف النهائي فكان الموعد مع شباب بلوزداد حيث نجح الزمالك في خطف فوز ثمين في الجزائر بهدف دون رد قبل أن يدير لقاء العودة في القاهرة بذكاء تكتيكي انتهى بالتعادل السلبي ليصل إلى النهائي بشخصية فريق يعرف متى يهاجم ومتى يحافظ على النتيجة.

اتحاد العاصمة.. فريق النهائيات

على الجانب الآخر خاض اتحاد العاصمة رحلة لا تقل صعوبة لكنها مختلفة في الشكل والأسلوب إذ اعتمد الفريق الجزائري على الاستقرار الفني والانضباط التكتيكي كأهم أدواته في البطولة.

بدأ الفريق مشواره في الدور التمهيدي بتجاوز أفاد جيكانو قبل أن يدخل دور المجموعات بثبات لافت حيث قدم أداءً متوازناً بين الدفاع والهجوم ونجح في تحقيق انتصارات مهمة على سان بيدرو وجوليبا مع الحفاظ على صلابة واضحة في المباريات الخارجية.

في ربع النهائي واجه مانيما يونيون في اختبار معقد حيث خسر ذهاباً 2-1 لكنه عاد في الجزائر ونجح في الفوز 1-0 مستفيداً من التنظيم الدفاعي والقدرة على التحكم في الإيقاع ليحسم التأهل بقاعدة الأهداف.

أما في نصف النهائي فقد اصطدم بـ أولمبيك آسفي وانتهت المباراتان بالتعادل لكن خبرة الفريق في إدارة المواجهات الإقصائية إلى جانب صلابته الدفاعية منحته بطاقة العبور إلى النهائي دون خسارة في لحظات الحسم.

نقطة التقاء واحدة

ما يميز هذا النهائي أن الفريقين وصلا إليه عبر فلسفتين مختلفتين تماماً حيث يعتمد الزمالك على الحلول الهجومية والقدرة على الحسم في اللحظات الكبيرة مع شخصية تظهر بقوة في المباريات الإقصائية

فيما يعتمد اتحاد العاصمة على الانضباط التكتيكي تقليل الأخطاء وإدارة المباريات بعقلية باردة

لكن رغم هذا الاختلاف يصل الفريقان إلى نفس النقطة وهى مباراة ذهاب نهائي خارج الحسابات التقليدية حيث تصبح التفاصيل الصغيرة هي العامل الحاسم.