قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الأوقاف تواصل إعمار بيوت الله افتتاح 81 مسجدًا خلال أبريل 2026
الموت يمنع هاني شاكر من تحقيق 3 أمنيات .. تعرف عليهم
السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن وظيفة للمصريين.. الشروط والتفاصيل
أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 يقترب من 500 ريال والأوقية تتخطى 17 ألف ريال
نشوب حريق في محرك بطائرة ركاب أمريكية واصطدامها بأحد المشاة أثناء الإقلاع
بالدموع والأغاني الوطنية.. تلاميذ يودعون معلمهم بممر شرفي في سوهاج
بحضور الرئيس الفرنسي | إشادة برلمانية بافتتاح جامعة سنجور ..نواب: تعكس اهتمام مصر وفرنسا بالبحث العلمي.. وتسهم في إعداد كوادر الشابة تقود التنمية
قطعة قماش وكتم الأنفاس.. مرافعة قوية من النيابة العامة في واقعة مقتل 3 أطفال في الشروق
الرئيس السيسي يفتتح المقر الجديد لجامعة سنجور بحضور ماكرون| صور
جيش الاحتلال: العثور على طائرة مسيّرة مفخخة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية
حتى 6 مساءً.. غرفة القاهرة والتموين يطلقان الخدمة المسائية للسجل التجاري
تشغيل المرحلة الأولى لمحور الفشن ومرحلتين بمحور ديروط | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المشوار كاملا من التمهيد إلى النهائي.. الزمالك واتحاد العاصمة يكتبان فصل الحسم في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

تصل بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية إلى لحظتها الأكثر انتظاراً عندما يلتقي الزمالك مع مضيفه اتحاد العاصمة في ذهاب النهائي على ملعب 5 يوليو بالجزائر في مواجهة لا تختصر مجرد 90 دقيقة بل تلخص رحلة ممتدة من الصراع القاري عبر موسم كامل من التحديات والتحولات.

النهائي هذه المرة لا يأتي من فراغ بل من مسارين مختلفين تماماً في الشكل متشابهين في الهدف ومتشابكين في النتيجة النهائية التي لم تُحسم بعد.

الزمالك.. طريق طويل من الاختبارات 

بدأ الزمالك مشواره في البطولة بأداء هجومي لافت حين تجاوز الدور التمهيدي أمام ديكيداها الصومالي بفوز كبير 6-0 في الذهاب ثم 1-0 في الإياب في رسالة مبكرة بأن الفريق يدخل البطولة بطموح المنافسة لا المشاركة.

لكن المسار الحقيقي للزمالك بدأ مع دور المجموعات حيث واجه الفريق اختباراً أكثر توازناً جمع بين الانتصارات والتعثرات ما كشف عن طبيعة مرحلة تحتاج إلى مرونة أكبر في التعامل مع ضغط المباريات.

وحقق الزمالك انتصارات مهمة أمام زيسكو يونايتد وقدم مباريات قوية أمام كايزر شيفز وتعامل مع مواجهات معقدة خارج ملعبه قبل أن يحسم التأهل في اللحظات المهمة وهو ما يعكس شخصية فريق لا ينهار تحت الضغط حتى وإن لم يكن ثابتاً على مستوى الأداء طوال الوقت.

في ربع النهائي اصطدم الزمالك بـ أوتوهو وقدم نموذجاً مختلفاً في إدارة المواجهات الإقصائية حيث خرج بتعادل خارج الأرض 1-1 قبل أن يحسم التأهل في القاهرة بالفوز 2-1 في مباراة عكست صلابة ذهنية واضحة.

أما في نصف النهائي فكان الموعد مع شباب بلوزداد حيث نجح الزمالك في خطف فوز ثمين في الجزائر بهدف دون رد قبل أن يدير لقاء العودة في القاهرة بذكاء تكتيكي انتهى بالتعادل السلبي ليصل إلى النهائي بشخصية فريق يعرف متى يهاجم ومتى يحافظ على النتيجة.

اتحاد العاصمة.. فريق النهائيات

على الجانب الآخر خاض اتحاد العاصمة رحلة لا تقل صعوبة لكنها مختلفة في الشكل والأسلوب إذ اعتمد الفريق الجزائري على الاستقرار الفني والانضباط التكتيكي كأهم أدواته في البطولة.

بدأ الفريق مشواره في الدور التمهيدي بتجاوز أفاد جيكانو قبل أن يدخل دور المجموعات بثبات لافت حيث قدم أداءً متوازناً بين الدفاع والهجوم ونجح في تحقيق انتصارات مهمة على سان بيدرو وجوليبا مع الحفاظ على صلابة واضحة في المباريات الخارجية.

في ربع النهائي واجه مانيما يونيون في اختبار معقد حيث خسر ذهاباً 2-1 لكنه عاد في الجزائر ونجح في الفوز 1-0 مستفيداً من التنظيم الدفاعي والقدرة على التحكم في الإيقاع ليحسم التأهل بقاعدة الأهداف.

أما في نصف النهائي فقد اصطدم بـ أولمبيك آسفي وانتهت المباراتان بالتعادل لكن خبرة الفريق في إدارة المواجهات الإقصائية إلى جانب صلابته الدفاعية منحته بطاقة العبور إلى النهائي دون خسارة في لحظات الحسم.

نقطة التقاء واحدة

ما يميز هذا النهائي أن الفريقين وصلا إليه عبر فلسفتين مختلفتين تماماً حيث يعتمد الزمالك على الحلول الهجومية والقدرة على الحسم في اللحظات الكبيرة مع شخصية تظهر بقوة في المباريات الإقصائية

فيما يعتمد اتحاد العاصمة على الانضباط التكتيكي تقليل الأخطاء وإدارة المباريات بعقلية باردة

لكن رغم هذا الاختلاف يصل الفريقان إلى نفس النقطة وهى مباراة ذهاب نهائي خارج الحسابات التقليدية حيث تصبح التفاصيل الصغيرة هي العامل الحاسم.

كأس الكونفيدرالية الكونفيدرالية الأفريقية اتحاد العاصمة ملعب 5 يوليو ديكيداها الصومالي زيسكو يونايتد كايزر شيفز أوتوهو شباب بلوزداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

سلة الأهلي

الأهلي يصطدم بالاتحاد السكندري في ثاني مواجهات نهائي دوري السوبر للسلة

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 9 مايو.. عيار 24 يستقر عند 8017 جنيهًا

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي

تقرير: ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي العالمية في الربع الأول من عام 2026 بسبب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط

الذهب

أسعار الذهب خلال أسبوع.. قفزة عالمية وعيار 21 يرتفع إلى 7035 جنيهًا

بيتكوين

بيتكوين تواصل الصعود وتتخطى 80 ألف دولار وسط زخم مؤسسي متزايد

بالصور

حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

قمح
قمح
قمح

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد