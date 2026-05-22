الإشراف العام
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية.. أمطار متوسطة تضرب عدة مناطق خلال ساعات.. وهذا طقس العيد

خالد يوسف

شهدت البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على مدار اليومين الماضيين، ما دفع كثير من المواطنين إلى الاعتقاد بعودة الأجواء الباردة، خاصة طقس أيام العيد، إلا أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من ظواهر جوية مرتقبة خلال الساعات المقبلة، إذ يتوقع الخبراء استمرار الطقس الربيعي المعتدل في الصباح الباكر، ليتحول إلى مائل للحرارة أو حار نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدلا إلى مائل للبرودة ليلا.

طقس الفترة المقبلة

كشفت الهيئة أن درجات الحرارة تنخفض بمعدل يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية مقارنة بالمعدلات الطبيعية، وهو ما انعكس بشكل واضح على طقس القاهرة حيث تسجل درجة الحرارة العظمى نحو 29 درجة مئوية لتسود أجواء معتدلة تميل إلى البرودة النسبية خلال فترات الليل.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا التحسن في الأحوال الجوية من المتوقع أن يستمر لعدة أيام مقبلة وذلك يرجع إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بالإضافة إلى تدفق كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا وهو ما ساهم في تلطيف الأجواء بشكل ملحوظ وخفض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

أمطار متوسطة تضرب عدة مناطق خلال ساعات

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا غدا السبت على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح من السبت حتى الاربعاء على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وحذرت من ظهور الشبورة المائية من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون كثيفة أحيانا.

طقس عيد الأضحى

وفيما يتعلق بحالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى، طمأنت الهيئة المواطنين بأن الأجواء ستكون مستقرة إلى حد كبير ومناسبة للخروج والتنزه حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في القاهرة بين 29 و31 درجة مئوية مع استمرار الأجواء المعتدلة نهارا واللطيفة ليلا.

كما أشارت إلى نشاط ملحوظ للرياح خلال هذه الفترة بسرعة تتراوح بين 30 و45 كيلومترا في الساعة، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة الخفيفة خاصة في مناطق الصحراء الغربية وجنوب البلاد دون أن يؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية داخل المدن.

درجات الحرارة 23 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى: 34 والصغرى 18 درجة ئموية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة 24 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى: 33 والصغرى 18 درجة ئموية.

جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 25 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى: 33 والصغرى 18 درجة ئموية.

جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.

