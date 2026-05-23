تعليم بورسعيد يستعرض الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا استهدف مديري الإدارات التعليمية لاستعراض الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية.

جاء الاجتماع تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وبتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

ناقش مديرو الإدارات التعليمية جاهزية لجان الامتحانات بكل إدارة تعليمية، مشددا على توفير جميع الإمكانات اللازمة، والالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن الانضباط وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة بالتنسيق الكامل مع الجهات وأجهزة المحافظة المعنية، والأجهزة الأمنية لتأمين اللجان الامتحانية وعملية توزيع ونقل الأسئلة، لضمان توفير أجواء امتحانية آمنة ومستقرة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد وكيل تعليم بورسعيد على تعظيم دور غرف العمليات بالإدارات التعليمية، والتواصل المستمر مع غرفة عمليات المديرية، واطلاعها على جميع المستجدات أولا بأول ومتابعة أعمال الامتحانات بدقة، واتخاذ القرارات الفورية لحل المشكلات حال حدوثها.

وأكد وكيل الوزارة أن امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد تنطلق يوم الخميس الموافق 4 يونيو القادم، وفقا للجدول المعد والمعلن مسبقا حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 – 2026، متمنيا لجميع طلاب الشهادة الإعدادية النجاح والتفوق.

جاء ذلك الاجتماع بحضور الأستاذ الحسيني راغب، مدير عام التعليم العام، وإيهاب عبد المقصود، مدير عام الشئون التنفيذية، وياسر صلاح، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات.