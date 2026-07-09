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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توافد طلاب الثانوية العامة بأسوان لأداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
محمد عبد الفتاح

توافد طلاب الثانوية العامة اليوم، الخميس، لأداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ ضمن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025/2026.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان، البالغ عددهم نحو 10 آلاف و213 طالبا، امتحان اللغة الإنجليزية والذى يستغرق 3 ساعات، على مستوى 24 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وهى: "أسوان - دراو- نصر النوبة - كوم أمبو - إدفو"، وسط دعوات مكثفة من أولياء الأمور والآباء.  

 

وبدأت الامتحانات يوم الأحد 21 يونيو وتستمر حتى 16 يوليو المقبل، لطلاب النظامين الجديد والقديم والمكفوفين.   

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 النظام الجديد  عبارة عن  42 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد ، ومخصص للامتحان 60 درجة، منها 51 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.   

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بضرورة دخول طلاب الثانوية إلى اللجان مبكرًا لمنع التكدس والزحام أمام اللجان الامتحانية، خاصة بعد حالة الزحام التى شهدتها بعض اللجان والمدارس فى أول يوم بالامتحانات.    

وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على إجراءات التفتيش ومن ثم فتح باب المدرسة والسماح للطلاب بالدخول من الثامنة والرابع صباحًا حتى يتمكن رؤساء اللجان من القيام بعملهم فى تفتيش الطلاب وعدم السماح بالدخول بأي أجهزة إلكترونية اللجنة أو وسيلة غش. 


 

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