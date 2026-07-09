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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية يقدمون مشروعات متميزة تقدم حلولاً مبتكرة للمجتمع

وى
وى
أحمد عبد القوى

نجح طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية في تقديم مشروعات متميزة تقدم حلولاً مبتكرة للمجتمع، حيث قدم طلاب مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة بورسعيد حلاً مبتكرًا لتعزيز سلامة السباحين، عبر تصميم وتطوير قبعة سباحة ذكية Smart Swimming Cap تعمل على المراقبة المستمرة للحالة الصحية للسباح ومتابعة حركته أثناء وجوده في الماء. وذلك بعد وقوع بعض الحوادث المأساوية المرتبطة بالغرق في المسابح والبيئات المائية، ومنها حالات تم فيها تأخر اكتشاف تعرض الأطفال للخطر، والتي تعكس خطورة الاعتماد على الملاحظة البشرية فقط في متابعة سلامة السباحين، خاصة الأطفال داخل المسابح أو أماكن التدريب.
كما قدم طلاب مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية مشروع Smart NFC Attendance System، وهو نظام ذكي يهدف إلى تطوير منظومة تسجيل حضور وانصراف الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، من خلال توظيف أحدث تقنيات الهوية الرقمية والذكاء الاصطناعي، حيث يعالج المشروع التحديات المرتبطة بطرق تسجيل الحضور التقليدية من خلال نظام متكامل يعتمد على تقنيتي التعرف على الوجه وبطاقات NFC لتسجيل الحضور بصورة آلية وآمنة وفي الوقت الفعلي.
وقدم قدم طلاب مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة السويس مشروع Step Power الذي يهدف إلى تحويل الطاقة الحركية الناتجة عن حركة المشاة إلى طاقة كهربائية قابلة للاستخدام، بما يسهم في تعزيز كفاءة استغلال الموارد ودعم التوجه نحو الطاقة النظيفة، وجاءت فكرة المشروع استجابةً للتحديات المتزايدة المرتبطة بارتفاع الطلب على الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، إلى جانب إهدار كميات كبيرة من الطاقة الحركية الناتجة عن حركة الأفراد في الأماكن ذات الكثافة العالية، مثل المدارس والجامعات ومحطات النقل والمرافق العامة، دون الاستفادة منها.
كذلك نجح طلاب مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الغربية في تطوير مشروع DawaGo، وهو منصة رقمية ذكية تستهدف معالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، والمتمثلة في صعوبة الوصول إلى الأدوية، خاصة الأصناف التي تشهد نقصًا في التوافر أو تفاوتًا في توزيعها بين الصيدليات. حيث يعتمد المشروع على منصة رقمية متكاملة مدعومة ببنية سحابية مركزية، تتيح للمستخدمين التعرف على أماكن توافر الأدوية بشكل لحظي، مع إمكانية حجزها مسبقًا، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذولين في البحث عن العلاج، ويضمن سرعة الوصول إلى الدواء المناسب في الوقت المناسب.

جدير بالذكر أن هذه المشروعات قد تم الاحتفاء بها في فعالية WE Shine التي أقيمت منذ أيام للاحتفاء بقصص نجاح طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية على مدار العام الدراسي الماضي، وقام فيها المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات بتكريم الطلاب المتميزين مهاريًا وأكاديميًا

نجح طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية في تقديم مشروعات متميزة تقدم حلولاً مبتكرة للمجتمع، حيث قدم طلاب مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة بورسعيد حلاً مبتكرًا لتعزيز سلامة السباحين، عبر تصميم وتطوير قبعة سباحة ذكية Smart Swimming Cap تعمل على المراقبة المستمرة للحالة الصحية للسباح ومتابعة حركته أثناء وجوده في الماء. وذلك بعد وقوع بعض الحوادث المأساوية المرتبطة بالغرق في المسابح والبيئات المائية، ومنها حالات تم فيها تأخر اكتشاف تعرض الأطفال للخطر، والتي تعكس خطورة الاعتماد على الملاحظة البشرية فقط في متابعة سلامة السباحين، خاصة الأطفال داخل المسابح أو أماكن التدريب.
كما قدم طلاب مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية مشروع Smart NFC Attendance System، وهو نظام ذكي يهدف إلى تطوير منظومة تسجيل حضور وانصراف الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، من خلال توظيف أحدث تقنيات الهوية الرقمية والذكاء الاصطناعي، حيث يعالج المشروع التحديات المرتبطة بطرق تسجيل الحضور التقليدية من خلال نظام متكامل يعتمد على تقنيتي التعرف على الوجه وبطاقات NFC لتسجيل الحضور بصورة آلية وآمنة وفي الوقت الفعلي.
وقدم قدم طلاب مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة السويس مشروع Step Power الذي يهدف إلى تحويل الطاقة الحركية الناتجة عن حركة المشاة إلى طاقة كهربائية قابلة للاستخدام، بما يسهم في تعزيز كفاءة استغلال الموارد ودعم التوجه نحو الطاقة النظيفة، وجاءت فكرة المشروع استجابةً للتحديات المتزايدة المرتبطة بارتفاع الطلب على الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، إلى جانب إهدار كميات كبيرة من الطاقة الحركية الناتجة عن حركة الأفراد في الأماكن ذات الكثافة العالية، مثل المدارس والجامعات ومحطات النقل والمرافق العامة، دون الاستفادة منها.
كذلك نجح طلاب مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الغربية في تطوير مشروع DawaGo، وهو منصة رقمية ذكية تستهدف معالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، والمتمثلة في صعوبة الوصول إلى الأدوية، خاصة الأصناف التي تشهد نقصًا في التوافر أو تفاوتًا في توزيعها بين الصيدليات. حيث يعتمد المشروع على منصة رقمية متكاملة مدعومة ببنية سحابية مركزية، تتيح للمستخدمين التعرف على أماكن توافر الأدوية بشكل لحظي، مع إمكانية حجزها مسبقًا، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذولين في البحث عن العلاج، ويضمن سرعة الوصول إلى الدواء المناسب في الوقت المناسب.

جدير بالذكر أن هذه المشروعات قد تم الاحتفاء بها في فعالية WE Shine التي أقيمت منذ أيام للاحتفاء بقصص نجاح طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية على مدار العام الدراسي الماضي، وقام فيها المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات بتكريم الطلاب المتميزين مهاريًا وأكاديميًا

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