إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على كوبري النيل بالمنيا

أصيب 6 أشخاص إثر تصادم سيارة ربع نقل مع عربة كارو أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سير أعلى كوبري النيل ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين وقوع تصادم بين سيارة ربع نقل وعربة كارو، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم رفع رفعت آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور.

وتمكنت الأجهزة المعنية من إعادة تسيير السيارات وعودة الحركة إلى طبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.