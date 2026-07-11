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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب برشلونة يوافق على الرحيل إلى باريس سان جيرمان

برشلونة
برشلونة
إسراء أشرف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

اقترب المهاجم الإسباني فيران توريس من خوض تجربة جديدة خارج أسوار برشلونة، بعدما أبدى موافقته المبدئية على الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لما كشفته تقارير صحفية.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن اللاعب لا يمانع الرحيل إلى الدوري الفرنسي عقب انتهاء مشاركته مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم 2026، حيث يركز حاليًا على مشوار "لا روخا" في البطولة.

وأوضحت الشبكة أن إدارة باريس سان جيرمان وضعت توريس ضمن أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم الخط الأمامي، تحسبًا لإمكانية رحيل الجناح الفرنسي برادلي باركولا خلال الميركاتو الصيفي.

وفي المقابل، يواصل برشلونة إعادة تشكيل قائمته استعدادًا للموسم الجديد، بعدما خرج الفريق من موسم ناجح تُوج خلاله بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك.

وتسعى إدارة النادي الكتالوني إلى تدعيم صفوفها بعدة صفقات جديدة، بعدما نجحت في ضم أنتوني جوردون، إلى جانب اقترابها من إنهاء إجراءات التعاقد مع المهاجم الشاب كريم أديمي، وهو ما قد يؤثر على فرص استمرار فيران توريس داخل الفريق.

توريس يوافق على الرحيل إلى باريس سان جيرمان

وأضاف التقرير أن اللاعب أصبح منفتحًا على فكرة خوض تحدٍ جديد، خاصة مع اقتراب عقده مع برشلونة من دخول مراحله الأخيرة، إذ يمتد حتى صيف 2027، وهو ما يجعل مستقبله محل اهتمام كبير خلال سوق الانتقالات الحالية.

فيران توريس توريس برشلونة باريس سان جيرمان ميركاتو 2026

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