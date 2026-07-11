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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة لـ إيدرسون.. مانشستر يونايتد يتراجع عن الصفقة

إيدرسون
إيدرسون
إسراء أشرف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

فجر نادي مانشستر يونايتد مفاجأة في سوق الانتقالات، بعدما قرر تعليق مفاوضاته مع لاعب الوسط البرازيلي إيدرسون، نجم أتالانتا الإيطالي، رغم اقتراب الصفقة من مراحلها النهائية خلال الفترة الماضية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن إدارة النادي الإنجليزي أوقفت إجراءات التعاقد مع اللاعب بشكل مفاجئ، دون الكشف عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، في وقت كانت فيه جميع المؤشرات تؤكد اقتراب انتقاله إلى ملعب "أولد ترافورد".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الصفقة كانت تسير في الاتجاه الصحيح، خاصة بعدما أكد إيدرسون في تصريحات سابقة، عقب إحدى مباريات منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، أن الاتفاق مع مانشستر يونايتد قد اكتمل، وأن انتقاله إلى الدوري الإنجليزي أصبح مسألة وقت فقط.

وكان من المنتظر أن يحسم "الشياطين الحمر" الصفقة مقابل نحو 45 مليون يورو، ضمن خطة النادي لتدعيم خط الوسط وتعويض الرحيل المنتظر لمواطنه كاسيميرو، إلا أن المفاوضات توقفت بشكل غير متوقع عقب نهاية مشوار اللاعب مع المنتخب البرازيلي في المونديال.

وودع منتخب البرازيل منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16 بعد خسارته أمام النرويج بنتيجة 2-1، لينتهي بذلك مشوار إيدرسون الدولي قبل حسم مستقبله على مستوى الأندية.

ويمتد عقد لاعب الوسط البرازيلي مع أتالانتا حتى صيف 2027، بعدما قدم موسمًا مميزًا بقميص الفريق الإيطالي، شارك خلاله في 41 مباراة، وأسهم بخمسة أهداف بين التسجيل والصناعة، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق في الموسم الماضي.

مانشستر يونايتد مان يونايتد إيدرسون ميركاتو 2026 سوق الانتقالات الصيفية

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