تقارير إنجليزية: عقبة مالية تؤجل انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

عاد اسم النجم المصري محمد صلاح ليتصدر عناوين الصحف الإنجليزية، بعدما كشفت تقارير جديدة عن مستقبله، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يواصل قائد الفراعنة دراسة العروض المقدمة إليه، في ظل استمرار المفاوضات مع أندية الدوري السعودي للمحترفين، بعد نهاية رحلته مع ليفربول وانتهاء عقده مع النادي الإنجليزي.

عقبة مالية تؤجل انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات لا تزال قائمة، إلا أن المطالب المالية لصلاح تمثل التحدي الأكبر أمام إتمام الصفقة، حيث تعمل الأندية المهتمة على تقريب وجهات النظر بشأن قيمة العقد المنتظر.

وأشارت التقارير إلى أن الهلال والقادسية يعدان الأقرب للدخول في سباق التعاقد مع النجم المصري، الذي أنهى مسيرة استثنائية مع ليفربول، حصد خلالها العديد من البطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

وأضاف التقرير أن صلاح كان يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني في عقده الأخير مع ليفربول، وهو ما يفسر صعوبة الوصول إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

في سياق متصل، كشفت الصحيفة أن نادي الهلال يخطط لاستقطاب مايكل إدواردز، المدير الرياضي السابق لليفربول، لتولي منصب الرئيس التنفيذي، وهو الرجل الذي لعب دورًا بارزًا في إتمام انتقال محمد صلاح إلى "الريدز" قادمًا من روما عام 2017، ما قد يفتح الباب أمام تعاون جديد بين الطرفين داخل الدوري السعودي.