لتمثيل مصر قاريا وعالميا.. هل ينضم مزدوجو الجنسية للفراعنة؟

يسعى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، للبحث عن المواهب المصرية المحترفة في الفرق العالمية.

وهناك عدد كبير من اللاعبين مزدوجي الجنسية، حيث يسعى حسام حسن لضمهم لتمثيل مصر قاريا وعالميا.

وكانت تجربة ضم هيثم حسن للمنتخب رائدة، حيث كان تاثير اللاعب إيجابيا خلال مشاركة المنتخب في كأس العالم.

وتلك هي قائمة اللاعبين مزدوجي الجنسية:

تيبو جبريال، نجم ماينز الألماني.

سليم طلب، نجم هيرتا برلين.

عمر عبد المجيد، نجم هامبورج الألماني.

رضوان حمزاوي، لاعب أوكسير الفرنسي.

كريم أحمد، لاعب ليفربول.

بلال موسى، مدافع زفوله الهولندي.

أمير أبو العز، لاعب موناكو الفرنسي.

ألفين أيمن، لاعب ليفربول.

سوني شاربلس، لاعب بولتون.