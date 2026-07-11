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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس باكستان يعبر عن ثقته في مواصلة تعزيز أواصر الصداقة مع منغوليا

رئيس باكستان
رئيس باكستان
أ ش أ
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أعرب الرئيس الباكستاني آصف على زرداري عن ثقته في مواصلة تعزيز أواصر الصداقة مع منغوليا على مدار الأعوام المقبلة في ضوء التطلعات المشتركة للبلدين بتحقيق السلام والوئام والتنمية المستدامة.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها رئيس باكستان إلى نظيره المنغولي أوخنانغين خورلسوخ في ذكرى اليوم الوطني، حسبما أفاد (راديو باكستان) اليوم "السبت".

وقال زرداري - في رسالته - إن باكستان ومنغوليا تجمعهما علاقات ودية تقوم على الثقة المتبادلة و القيم المشتركة و التعاون في المحافل الإقليمية و متعددة الأطراف.

وأضاف رئيس باكستان أن التعاون المتنامي بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة وبناء القدرات و التبادلات الشعبية يعكس الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية.

وأكد زرداري أن هذه المناسبة تعكس التاريخ المشرف لمنغوليا وتراثها الثقافي الثري وروح صمود الشعب المنغولي.

الرئيس الباكستاني منغوليا باكستان

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