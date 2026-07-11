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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير البترول يتفقد سفينة الحفر «ستينا آيس ماكس» بالبحر المتوسط

سفينة الحفر "ستينا آيس ماكس"
سفينة الحفر "ستينا آيس ماكس"
أ ش أ
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تفقد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، سفينة الحفر "ستينا آيس ماكس" بمنطقة شمال كليوباترا بالبحر المتوسط، وذلك لمتابعة أعمال البئر الاستكشافية الجديدة للغاز الطبيعي "فيلوكس-1 x".

وتعد "ستينا آيس ماكس" سفينة حفر في المياه العميقة من الجيل السادس، وتديرها شركة ستينا للحفر “Stena Drilling”، وقد بدأت في تنفيذ برنامج لحفر عدة آبار قبالة السواحل المصرية، ومنها البئر التنموي «مينا ويست»، وبئر «سيريوس» الاستكشافي، وبئر «فيلوكس» الاستكشافي.

تُعد ستينا آيس ماكس من أكثر وحدات الحفر المتطورة التي تعمل في المنطقة، بما يعكس حجم وطبيعة الأنشطة الفنية الجارية حاليا في البحر المتوسط.

كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية سفينة الحفر ستينا آيس ماكس

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