نجاح تدخلين جراحيين دقيقين بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى طيبة بالأقصر

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في إجراء تدخلين جراحيين دقيقين لحالتين، وذلك ضمن جهود المستشفى في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة وإجراء الجراحات الدقيقة بأحدث الأساليب العلاجية.

وشمل التدخل الجراحي الأول مراجعة صمام بالمخ وتركيب صمام جديد لمريض استدعت حالته تدخلاً عاجلاً، فيما تضمنت الجراحة الثانية استئصال غضروف قطني مع تركيب قفص قطني لتثبيت الفقرات، بعد إجراء الفحوصات والتقييم الطبي اللازم لكل حالة.

وتكللت الجراحتان بالنجاح، حيث استقرت الحالتان عقب الانتهاء من التدخلين، وتخضعان حاليًا للرعاية والمتابعة الطبية داخل المستشفى لضمان استكمال مراحل التعافي.

وأُجريت الجراحتان تحت إشراف الدكتور عبدالله عبدالعزيز، استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، وبمشاركة الدكتور شريف مصطفى، أخصائي جراحة المخ والأعصاب.

وضم فريق التخدير الدكتور محمد صبري، استشاري التخدير، والدكتور محمد أحمد زكي، أخصائي التخدير، ومحمد أحمد، فني التخدير، بينما شارك من فريق التمريض يوسف يحيى، مشرف التمريض، وعلي محمد، ومحمد أحمد، فنيي التمريض.

وجاء إجراء الجراحتين تحت إشراف الدكتور بهاء أبوزيد، مدير عام مستشفى طيبة التخصصي، والدكتور محمد عبدالعزيز، المدير الطبي للمستشفى، في إطار حرص المستشفى على التوسع في تقديم الجراحات الدقيقة والتخصصية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، ويؤكد جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات المعقدة وفق أحدث المعايير الطبية.