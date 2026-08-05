وزير خارجية باكستان يصل إلى الأردن للمشاركة في مباحثات وزارية حول القدس

وصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القدس، الذي دعت إليه الأردن.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الباكستانية إلى أنه خلال زيارته، يركز على مناقشة الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات الإقليمية الأوسع نطاقا.

ويتضمن برنامج دار المشاركة في الاجتماع الوزاري حول القدس، واجتماعا مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وسلسلة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية، وفقا للبيان.

وتركز هذه الاجتماعات على "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك".

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت مسبقا أن "الاجتماع سيجمع وزراء خارجية جامعة الدول العربية ومجموعة من الدول الإسلامية، من بينها باكستان، لصياغة موقف موحد بشأن الوضع المتدهور بسرعة في القدس المحتلة".

وأضاف البيان أن دار سيعقد أيضا اجتماعات ثنائية على هامش المؤتمر مع وزراء الخارجية المشاركين لتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، بما في ذلك فلسطين، فضلا عن قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.