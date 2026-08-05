قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جماهير طرابزون التركي تستعد لاستقبال محمد صلاح في مطار أتاتورك
وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان
اليوم .. رابطة الأندية تجري قرعة بطولة الدوري لموسم 2026-2027
وزيرا الرياضة والتضامن بـ اجتماع مشترك: الشراكة مع الأمم المتحدة إحدى ركائز الدولة في بناء الإنسان
زيلينسكي: مقتل 17 شخصا وإصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات
بقوة 4.8 ريختر.. هزة أرضية تضرب قبالة سواحل جزر الكوريل الروسية
العثور على جسم مشبوه بمطار لايبتسيش الألماني
نادي طرابزون التركي يعلن متابعة رحلة طائرة محمد صلاح
انطلاق تنسيق الجامعات.. آليات تسجيل الرغبات ونصائح مهمة للطلاب
القبض على فتاة ادعت التعدي عليها من سائق نقل ذكي بالقاهرة
وزير التعليم العالي يترأس اجتماع اللجنة العليا للتنسيق لمناقشة آليات القبول بالجامعات
التعليم العالي تكشف أبرز ملامح تنسيق الجامعات 2026/ 2027 وتوجه رسائل مهمة للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية باكستان يصل إلى الأردن للمشاركة في مباحثات وزارية حول القدس

وزير خارجية باكستان يصل إلى الأردن للمشاركة في مباحثات وزارية حول القدس
وزير خارجية باكستان يصل إلى الأردن للمشاركة في مباحثات وزارية حول القدس
أ ش أ

وصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القدس، الذي دعت إليه الأردن.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الباكستانية إلى أنه خلال زيارته، يركز على مناقشة الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات الإقليمية الأوسع نطاقا.

ويتضمن برنامج دار المشاركة في الاجتماع الوزاري حول القدس، واجتماعا مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وسلسلة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية، وفقا للبيان.

وتركز هذه الاجتماعات على "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك".

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت مسبقا أن "الاجتماع سيجمع وزراء خارجية جامعة الدول العربية ومجموعة من الدول الإسلامية، من بينها باكستان، لصياغة موقف موحد بشأن الوضع المتدهور بسرعة في القدس المحتلة".

وأضاف البيان أن دار سيعقد أيضا اجتماعات ثنائية على هامش المؤتمر مع وزراء الخارجية المشاركين لتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، بما في ذلك فلسطين، فضلا عن قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار العاصمة الأردنية عمان الاجتماع الوزاري حول القدس وزارة الخارجية الباكستانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

هل تضرب مصر هزة جديدة؟.. البحوث الفلكية ترد على الشائعات وتكشف الحقيقة

موعد بدء الدراسة 2027

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

محمد صلاح

محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

طقس

تحذير من تصاعد آثار التغيرات المناخية .. العالم مُقبل على موجات حر غير مسبوقة | فيديو

تنسيق الجامعات 2026

متاح الآن .. فتح التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

ميرنا المهندس

في الذكرى الـ11 لرحيل الفنانة ميرنا المهندس .. مرض أنهكها ومآسٍ عائلية لاحقتها حتى النهاية

ترشيحاتنا

الدوالي

من الألف للياء .. إليك طرق علاج الدوالي الكاملة

صورة للباحث واللجنة المشرفة

كلمات خامنئي المسلحة | دراسة أكاديمية تفكك خطابات المرشد الإيراني

تساقط الشعر

أسباب غير متوقعة لتساقط الشعر

بالصور

انفجار إطارات النموذج الأولي لسيارة هيونداي توسان 2027 أثناء اختبارها

هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027

وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية محور أساسي على أجندة الحكومة

صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة
صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة
صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة

فستان صيفي.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟ طبيب يوضح

لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية
لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية
لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد