هبوط مفاجئ للدولار أمام الجنيه.. اعرف وصل لكام في البنوك اليوم

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري من جديد مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 6 أغسطس 2026، بعدما حافظ على الاستقرار خلال اليومين الماضيين، ليسجل انخفاضًا وصل إلى نحو 68 قرشًا في عدد من البنوك، في أحدث تحرك للعملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستوردين.

وفيما يلي آخر تحديث لسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 50.21 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 50.22 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.22 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في بنك QNB الأهلي 50.22 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB إلى 49.73 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.73 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.