قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 مليارات دولار.. مدبولي يستعرض مقترح مشروعي المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين
السكة الحديد تعلن تخفيض سرعات القطارات في الوجهين القبلي والبحري بسبب ارتفاع درجات الحرارة
مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام نجوم الدوري الكوري
قصف وإطلاق نار و هدم منازل.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على غزة
وزير الخارجية: رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين أو المساس بالوضع القائم في القدس الشرقية
هيئة الطاقة الذرية تبحث مع وزارة الصحة تعزيز التعاون في مجال العلاج الإشعاعي
20 ألف وحدة سكنية.. شروط الحصول على شقق الإيجار التمليكي
تقارير تركية: محمد صلاح يرتدي القميص رقم 10 مع طرابزون سبور
من 10 إلى 25 ألف جنيه دون فوائد.. تفاصيل قروض الأوقاف الجديدة للفئات المستحقة
مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2026 بعد بدء تسجيل الرغبات
الرئيس السيسي يعرب عن تضامن مصر الكامل مع اليونان في مواجهة تداعيات حرائق الغابات
الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع اليونان في مواجهة تداعيات حرائق الغابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط مفاجئ للدولار أمام الجنيه.. اعرف وصل لكام في البنوك اليوم

تراجع مفاجئ للدولار اليوم في البنوك
تراجع مفاجئ للدولار اليوم في البنوك
رانيا أيمن

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري من جديد مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 6 أغسطس 2026، بعدما حافظ على الاستقرار خلال اليومين الماضيين، ليسجل انخفاضًا وصل إلى نحو 68 قرشًا في عدد من البنوك، في أحدث تحرك للعملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستوردين. 

 

وفيما يلي آخر تحديث لسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 50.21 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

بينما سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 50.22 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.22 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في بنك QNB الأهلي 50.22 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB إلى 49.73 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.73 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار اليوم تراجع سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري أعلى سعر للدولار اليوم أسعار العملات الأجنبية اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

خبز

شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو

ترامب

قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا

إمام عاشور

إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

بيزيرا

كواليس أزمة بيزيرا مع الزمالك.. وموقف إدارة الأبيض من اللاعب | فيديو

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى وأحكام ..حكم الصلاة على النبي بغير الصيغ الواردة..هل قول حرمًا بعد الصلاة بدعة في الإسلام؟..هل الأبناء المتوفون يشفعون لوالديهم ويدخلونهم الجنة؟

المولد النبوي

كيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. اعرف الموقف الشرعي

خلال الورشة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الأعلى للشئون الإسلامية يعقد ورشة لطلاب نيجيريا لنشر الفكر الوسطي

بالصور

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس .. 8 علامات تكشف ضعف الدورة الدموية

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

المواطن أولا.. وزير النقل يترأس اجتماعا لشركة أكتا للنقل الجماعي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

فيديو

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد