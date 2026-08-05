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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات في البنوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، إذ حافظت أغلب البنوك على مستوياتها الأخيرة دون تغييرات ملحوظة، بينما ظهرت فروق طفيفة بين بعض البنوك في أسعار الشراء والبيع، وفقًا لآخر تحديثات القطاع المصرفي. 

وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية كالتالي:

البنك المركزي المصري
50.21 جنيه للشراء.
50.35 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.

بنك مصر
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

المصرف العربي الدولي
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.

بنك HSBC
50.22 جنيه للشراء.
50.31 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي
50.22 جنيه للشراء.
50.32 جنيه للبيع.

QNB الأهلي
50.22 جنيه للشراء.
50.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار

كريدي أجريكول
50.25 جنيه للشراء.
50.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس
50.25 جنيه للشراء.
50.35 جنيه للبيع.

بنك البركة
50.20 جنيه للشراء.
50.30 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK
50.20 جنيه للشراء.
50.30 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB
50.15 جنيه للشراء.
50.25 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
50.15 جنيه للشراء.
50.25 جنيه للبيع.

وتعكس أسعار بداية التعاملات حالة من الاستقرار في سوق الصرف، مع استمرار تحرك الدولار داخل نطاقات سعرية محدودة بين البنوك، دون تسجيل ارتفاعات أو تراجعات مؤثرة مقارنة بآخر مستويات التداول. 

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