آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات في البنوك

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، إذ حافظت أغلب البنوك على مستوياتها الأخيرة دون تغييرات ملحوظة، بينما ظهرت فروق طفيفة بين بعض البنوك في أسعار الشراء والبيع، وفقًا لآخر تحديثات القطاع المصرفي.

وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية كالتالي:

البنك المركزي المصري

50.21 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

بنك مصر

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

بنك HSBC

50.22 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

50.22 جنيه للشراء.

50.32 جنيه للبيع.

QNB الأهلي

50.22 جنيه للشراء.

50.32 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

بنك البركة

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

50.15 جنيه للشراء.

50.25 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

50.15 جنيه للشراء.

50.25 جنيه للبيع.

وتعكس أسعار بداية التعاملات حالة من الاستقرار في سوق الصرف، مع استمرار تحرك الدولار داخل نطاقات سعرية محدودة بين البنوك، دون تسجيل ارتفاعات أو تراجعات مؤثرة مقارنة بآخر مستويات التداول.