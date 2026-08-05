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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استمرار أعمال إصلاح كسر الخط الناقل للمياه بمدينة العلمين بمحافظة مطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تابع المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إصلاح كسر الخط الناقل للمياه قطر 1400 مم بمدينة العلمين بمحافظة مطروح، وذلك بحضور العميد مهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة لأعمال التشغيل والصيانة والتعامل الفوري مع الأعطال الطارئة.

وباشر المهندس مصطفى الشيمي، أثناء تواجده، الإجراءات التي اتخذتها فرق التشغيل والصيانة منذ وقوع العطل، موجهًا بتوفير جميع الإمكانيات الفنية والبشرية اللازمة للانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال.

وأكد رئيس الشركة القابضة أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة للانتهاء من أعمال الإصلاح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من تأثير انقطاع المياه على المواطنين، مع توفير البدائل اللازمة لحين الانتهاء من الإصلاح.

ومن جانبه، أوضح العميد مهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن فرق الطوارئ والدعم الفني دفعت بالمعدات والأطقم الفنية فور وقوع الكسر، وتم البدء في أعمال الحفر والإصلاح، مؤكدًا أن الشركة تتابع الموقف ميدانيًا حتى الانتهاء من الأعمال وإعادة تشغيل الخط وانتظام ضخ المياه إلى جميع المناطق المتأثرة.

وأكد أن الشركة تواصل التواصل مع المواطنين من خلال البيانات الرسمية ووسائل التواصل المختلفة لإطلاعهم على مستجدات أعمال الإصلاح، مع تقديم الاعتذار عن أي تأثر مؤقت بالخدمة، مثمنًا تعاون المواطنين لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

مطروح العلمين انقطاع المياه القابضة لمياه الشرب

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