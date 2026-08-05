لذيذ وصحي.. طريقة عمل مافن البيض بالخضار

يعد مافن البيض بالخضار من الوصفات المميزة، والغير تقليدية، ويمكن تحضير مافن البيض بالخضار بخطوات بسيطة.

مقادير مافن البيض بالخضار

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 كوب كوسة مكعبات

1 كوب جزر مكعبات

1 كوب بطاطس مكعبات

1 كوب بطاطس مهروس

1 كوب بصل

1 كوب طماطم مكعبات

بقدونس مفروم

½ ملعقة صغيرة ثوم بودر

½ ملعقة صغيرة بصل بودر

8/1 ملعقة صغيرة كركم

ملح

فلفل

لخليط البيض:

½ كوب دقيق أسمر

6 بيض

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

3 ملعقة كبيرة لبن

2 ملعقة كبيرة خميرة

طريقة تحضير مافن البيض بالخضار

ضعي في محضر الطعام زيت زيتون ، كوسة ، جزر ، بطاطس مكعبات و مهروس مع باقي المكونات تدريجياً للحصول على الخليط المطلوب.

في وعاء ضعي دقيق، بيض ، بيكنج بودر ، لبن ، خميرة و تقلب المكونات جيداً.

ضيفي خليط البيض إلى خليط الخضار السابق وتقلب المكونات جيداً.

ضعي خليط مافن البيض في قالب كب كيك سيليكون ثم يوضع في الفرن حتى تمام الطهى ثم يقدم.