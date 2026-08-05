قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل أشهر من رحيل أصحاب القبعات الزرقاء.. من سيخلف يونيفيل في جنوب لبنان؟
بعد الارتفاع .. إلى أين وصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2026؟!
الذهب يواصل الارتفاع في المعاملات الفورية ويصعد بنحو 2%.. تفاصيل
دعاء لطرد النكد من المنزل وسداد الديون .. أدركه بـ 10 كلمات
محافظ كفر الشيخ ورئيس «الثروة السمكية» يسلّمان 27 سيدة معدات نقل أسماك تعمل بالطاقة الشمسية
مصادر لـ"شبكة سي إن إن": نقص حاد في قدرات الاعتراض الصاروخي الأمريكية
موعد إجازة المولد النبوي 2026 للقطاعين الحكومي والخاص.. هل تُرحل للخميس؟
القاهرة 36.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026
مساعد وزير التموين: ندعم الملتزمين ومواجهة أي تجاوزات بكل حسم وشدة وردع
كبيرة المحللين بمعهد نيولاينز: واشنطن لن تقبل بسيطرة إيران على مضيق هرمز
الأوقاف: 100 مليون جنيه للقروض الحسنة وتوسيع الاستفادة لموظفي الدولة
«اتحاد الصناعات»: مبادرات خفض الفائدة إلى 5% و8% أنقذت الصناعة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لذيذ وصحي.. طريقة عمل مافن البيض بالخضار

مافن البيض بالخضار
مافن البيض بالخضار
نهى هجرس

يعد مافن البيض بالخضار من الوصفات المميزة، والغير تقليدية، ويمكن تحضير مافن البيض بالخضار بخطوات بسيطة.

مقادير مافن البيض بالخضار 

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 كوب كوسة مكعبات

1 كوب جزر مكعبات

1 كوب بطاطس مكعبات

1 كوب بطاطس مهروس

1 كوب بصل

1 كوب طماطم مكعبات

بقدونس مفروم

½ ملعقة صغيرة ثوم بودر

½ ملعقة صغيرة بصل بودر

8/1 ملعقة صغيرة كركم

ملح

فلفل

لخليط البيض:

½ كوب دقيق أسمر

6 بيض

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

3 ملعقة كبيرة لبن

2 ملعقة كبيرة خميرة

طريقة تحضير مافن البيض بالخضار

ضعي في محضر الطعام زيت زيتون ، كوسة ، جزر ، بطاطس مكعبات و مهروس مع باقي المكونات تدريجياً للحصول على الخليط المطلوب.

في وعاء ضعي دقيق، بيض ، بيكنج بودر ، لبن ، خميرة و تقلب المكونات جيداً.

ضيفي خليط البيض إلى خليط الخضار السابق وتقلب المكونات جيداً.

ضعي خليط مافن البيض في قالب كب كيك سيليكون ثم يوضع في الفرن حتى تمام الطهى ثم يقدم.

مافن البيض طريقة عمل مافن البيض بالخضار مقادير مافن البيض بالخضار فوائد البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

هل تضرب مصر هزة جديدة؟.. البحوث الفلكية ترد على الشائعات وتكشف الحقيقة

موعد بدء الدراسة 2027

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي

الغندور

الغندور يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا .. وجماهير الزمالك تحسم موقفها

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

تنسيق الجامعات 2026

متاح الآن .. فتح التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

طقس

تحذير من تصاعد آثار التغيرات المناخية .. العالم مُقبل على موجات حر غير مسبوقة | فيديو

ترشيحاتنا

داليا البحيري

داليا البحيري تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شمشون ودليلة

يحتل المركز السادس.. شمشون ودليلة يتجاوز الـ 600 ألف ريال سعودي

خليل مرسي.. فنان جمع بين الإبداع الأكاديمي والتألق على الشاشة

خليل مرسي.. فنان جمع بين الإبداع الأكاديمي والتألق على الشاشة

بالصور

قبل أشهر من رحيل أصحاب القبعات الزرقاء.. من سيخلف يونيفيل في جنوب لبنان؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر

طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر
طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر
طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر

لوك لافت.. روبي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة .. قوام كريمي ومُنعش

طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة
طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة
طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد