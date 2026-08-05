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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 250 تتوجه إلى قطاع غزة

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 250 تتوجه إلى قطاع غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ 250 تتوجه إلى قطاع غزة
أ ش أ

 انطلقت قافلة المساعدات الإنسانية (زاد العزة .. من مصر إلى غزة) الـ 250 اليوم / الأربعاء/، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم؛ تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.

وشهدت باحة معبر رفح الخارجية فى وقت مبكر من صباح اليوم اصطفاف الدفعة الـ 250 من الشاحنات التى تحمل المواد الغذائية والإنسانية لصالح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على القطاع، قبل تحركها إلى معبر كرم أبوسالم (أقصى جنوب شرق قطاع غزة) ، عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح البرى.

وقال مصدر فى الهلال الأحمر المصرى إن الشاحنات ضمن قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة "، وتحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثة والتى تشمل المواد والسلال الغذائية والدقيق والخبز الطازج والبقوليات والأطعمة المحفوظة والأدوية ومستلزمات العناية الشخصية والخيام والملابس، والمواد البترولية.

وأشار إلي أن حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى غزة، منذ بدء الحرب على غزة ، بلغت نحو 57 ألف شاحنة حملت أكثر من مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود وذلك بجهود 75 ألف متطوع بالهلال الأحمر المصري.

قافلة المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة البوابة الفرعية لميناء رفح البري معبر كرم أبو سالم قطاع غزة

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