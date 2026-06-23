عبد الظاهر السقا: زيزو يفتقد إلى الثقة ويجب أن ينظر إلى عبدالله السعيد

قال عبد الظاهر السقا نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد سيد زيزو يفتقد إلى الثقة مع منتخب مصر والنادي الأهلي



وأضاف السقا في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية: وجود محمد صلاح في الملعب امر هام ونجاح حسام حسن ان لاعبي منتخب مصر يثقون به ومقتنعين بامكانياته

وتابع : نجاح منتخب مصر في الفترة الأخيرة نتيجة لتكليل مجهودات حسام حسن منذ توليه تدريب المنتخب

وقال: زيزو لابد ان ينظر إلى ما حدث مع عبد الله السعيد وهي نفس الضغوط التي بها مر بها السعيد ولكنه نجح في تخطيها سريعًا

وواصل: هذه الضغوط أمر طبيعي انت كنت لاعبا في الزمالك والان في الأهلي ومنتخب مصر وهذه وزيزو لاعب كبير جدا وهو يلعب على اي حد ولكنه يفتقد للثقة في نفسه