الدرندلي: صلاح قائد حقيقي..ومكافآت استثنائية للاعبي المنتخب

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم صرف مكافآت مالية استثنائية للاعبي المنتخب الوطني بعد الفوز على نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.



وقال الدرندلي في تصريحات عبر فضائية TeN: «لاعبو المنتخب الوطني لا يفكرون في الأمور المالية والمكافآت، وأي لاعب يتمنى تمثيل منتخب بلاده في المحافل العالمية الكبرى وعلى رأسها كأس العالم، لكن اتحاد الكرة قرر تحفيز اللاعبين بمكافآت استثنائية بعد تحقيق أول فوز مصري في تاريخ المونديال، وذلك من أجل مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة».



واضاف : «محمد صلاح قائد حقيقي للمنتخب الوطني، ويلعب دوراً كبيراً في معسكر الفراعنة داخل وخارج الملعب، وهو قدوة لبقية اللاعبين، وأحد أفضل النجوم في تاريخ كرة القدم وليس في مصر فقط».



حقق منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن إنجازًا تاريخيًا، بعدما سجل أول انتصار له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة السابعة في مونديال 2026، على ملعب «بي سي بليس» بمدينة فانكوفر الكندية.