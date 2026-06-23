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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أدار نهائي مونديال 2022 .. تعرف على البولندي مارشينياك حكم لقاء مصر وإيران

البولندي مارشينياك
البولندي مارشينياك
حسام الحارتي

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإيراني التي تقام فجر السبت القادم على ملعب لومن فيلد بمدنية سياتل الأمريكية ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة في النسخة رقم 23 للبطولة.

الحكم البولندي الشهير سيمون مارشينياك الذي أدار نهائي النسخة الماضية لكأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا سيقود هذا الطاقم ومعه مواطناه توماس ليستكيفيس وآدم كوبسيك  كمساعدين، بالإضافة للثنائي الياباني يوسوكي أراكي حكماً رابعاً وجين ميهارا كمساعد احتياطي.

ويبلغ مارشينياك من العمر 45 عاماً حيث يعتبر من حكام النخبة في القارة الأوروبية والعالم خلال السنوات الأخيرة ’ حيث بدأ مشواره في دوري الدرجة الأولى البولندي عام 2009 ثم حصل على الشارة الدولية عام 2011.

وشارك الحكم الشهير في كأس أوروبا تحت 21 سنة في جمهورية التشيك 2015 وأدار 3 مباريات أبرزها اللقاء النهائي بين السويد والبرتغال’ ثم ظهر في كأس الأمم الأوروبية 2016 في فرنسا وأدار 3 لقاءات، منها مواجهة ألمانيا وسلوفينيا في ثمن النهائي ’ كما شارك في النسخة الماضية للبطولة التي استضافتها ألمانيا سنة 2024 وأدار مباراتي بلجيكا ورومانيا في الدور الأول وإيطاليا وسويسرا في دور الستة عشر.

أما في كأس العالم فيعد هذا الظهور الثالث له في البطولة بعد أن شارك لأول مرة في نسخة 2018 وأدار لقاءي الأرجنتين أمام أيسلندا وألمانيا مع السويد في مرحلة المجموعات، ثم تألق بعدها في مونديال 2022 في قطر وأدار ثلاثة لقاءات، بدأها بمواجهة فرنسا أمام الدنمارك في مرحلة المجموعات، ثم الأرجنتين  وأستراليا في ثمن النهائي والأهم – كما أسلفنا – المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل.

مباراة مصر وإيران، ستكون الثانية لمارشينياك في هذه النسخة من المونديال بعد أن سبق له الظهور في مباراة منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) أمام نظيره الجزائري في الجولة الأولى بالمجموعة العاشرة.

،من الناحية العربية، شارك في كأس العرب 2021 في قطر وأدار 3 مواجهات منها لقاء نصف النهائي بين الجزائر وقطر ’ كما يعرف الأجواء المصرية جيداً من خلال زيارتين للقاهرة ’ حيث أدار لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2021 - 2022 وفي الموسم التالي أدار لقاء الأهلي وبيراميدز في الجولة 11 للدوري موسم 2022 – 2023.

لجنة الحكام الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة منتخب مصر منتخب مصر الإيراني ملعب لومن فيلد البولندي الشهير سيمون مارشينياك

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