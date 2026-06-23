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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مارتينيز يدافع عن رونالدو قبل مواجهة أوزبكستان: قائد استثنائي والضجيج لن يهز البرتغال

روبرتو مارتينيز
روبرتو مارتينيز
إسلام مقلد

أكد روبرتو مارتينيز، المدير الفني لـ منتخب البرتغال، أن القائد كريستيانو رونالدو لا يزال يمثل عنصرًا أساسيًا داخل صفوف المنتخب، سواء بخبراته الكبيرة أو بدوره القيادي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام أوزبكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وقال مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي: "كريستيانو قائد حقيقي ويتصرف كقائد، ويمتلك خبرة هائلة يمكن للجميع الاستفادة منها.

 نحن نتحدث عن لاعب يمثل البرتغال منذ 21 عامًا ويملك شغفًا استثنائيًا لمساعدة الفريق، كما أنه قدوة لجميع اللاعبين".

رونالدو.. القطعة الأخيرة في الهجوم البرتغالي

وشدد مدرب البرتغال على أهمية رونالدو داخل المنظومة الهجومية للفريق، موضحًا أن المنتخب يحتاج إلى لاعب يجيد التحرك داخل المساحات وإنهاء الهجمات في الثلث الأخير من الملعب.

وأضاف: "عندما نمتلك الكرة نحتاج إلى لاعب يهاجم المساحات ويتمركز بالشكل الصحيح في اللمسة الأخيرة، وكريستيانو يمتلك هذه الميزة، والأرقام تؤكد ذلك. إنه القطعة الأخيرة في نموذج اللعب الذي نعتمده".

مارتينيز يرد على الانتقادات

وتحدث المدرب الإسباني عن الانتقادات التي طالت منتخب البرتغال خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الفريق اعتاد التعامل مع مثل هذه الأجواء.

وقال: "هناك الكثير من الضجيج غير الصحيح وأمور لا معنى لها. منذ اليوم الأول لي مع البرتغال لم يمر يوم دون ضجيج، لكن هذا جزء من العمل في المنتخبات الكبرى".

تركيز كامل داخل غرفة الملابس

وأوضح مارتينيز أن ما يُثار خارج المنتخب لا يؤثر على اللاعبين، مشيرًا إلى أن المجموعة أصبحت أكثر اتحادًا قبل خوض الاستحقاقات الحاسمة في المونديال.

وأضاف: "نعرف جيدًا من يقف مع المنتخب ومن لا يقف معه، لكن داخل غرفة الملابس هناك تركيز كامل وقوة كبيرة. المجموعة الآن أكثر تماسكًا مما كانت عليه قبل انطلاق كأس العالم".

هدف البرتغال أمام أوزبكستان

واختتم مدرب البرتغال تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تطوير الأداء بعد المباراة الماضية، موضحًا أن الجهاز الفني قام بمراجعة الأخطاء والعمل على تصحيحها استعدادًا لمواجهة أوزبكستان.

وقال: "حللنا أسباب عدم وصولنا بالشكل الكافي إلى الثلث الأخير من الملعب، وتجاوزنا مشاعر الغضب والحزن الناتجة عن النتيجة السابقة. الآن تركيزنا بالكامل على التحسن وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة".

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