بعد مفاوضات مكثفة.. الزمالك ينهي أزمة عمر فرج بمساهمة ممدوح عباس

توصل مسؤولو نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج بشأن تسوية مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي، والتي تقدر بنحو مليون و761 ألف دولار، وذلك من خلال جدولتها على عدة دفعات خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار مساعي إدارة الزمالك لإنهاء الملفات المالية العالقة وتسوية الالتزامات المترتبة على النادي، بما يساهم في استقرار الأوضاع الإدارية والقانونية داخل القلعة البيضاء.

وكشف مصدر داخل النادي أن ممدوح عباس، الرئيس الشرفي للزمالك، لعب دورًا مهمًا في إنهاء الأزمة والوصول إلى حل ودي يضمن حقوق اللاعب وفي الوقت نفسه يخفف الأعباء المالية عن النادي.

وجاء التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين، تم خلالها الاتفاق على آلية سداد واضحة ومواعيد محددة لصرف المستحقات، بما يحقق التوازن بين مصالح اللاعب والنادي ويجنب الزمالك الدخول في أي نزاعات قانونية مستقبلية.