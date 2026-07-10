حسام حسن: إسعاد الشعب المصري والوطن العربي واجب عليه

قال حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إن إسعاد الشعب المصري والوطن العربي واجب عليه، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا يتمنون تحقيق إنجاز أكبر في بطولة كأس العالم.

وأضاف في لقاء خاص مع قناة إكسترا نيوز: «الشعب المصري ومصر كلها والوطن العربي كلهم يستحقون ذلك، أهم شيء فرحة المصريين، وكنا نتمنى أن نحقق أفضل من هذا».

وأوضح حسام حسن أن منتخب مصر يجب أن يظهر دائمًا بالمستوى الذي يليق بسمعة الكرة المصرية وسمعة مصر، مؤكدًا أن هذا هو الهدف الذي يعمل من أجله الجميع: «إن شاء الله منتخب مصر لابد أن يظهر بالمستوى الذي يليق بسمعة الكرة المصرية أو بسمعة مصر عمومًا، والحمد لله على كل شيء».

وأشار حسام حسن إلى أن الإنجاز الأهم بالنسبة له يتمثل في إسعاد الجماهير المصرية، مؤكدًا أن شعور الناس بالرضا عن أداء المنتخب هو أكبر مكسب، وقال: «أهم حاجة الناس تكون فرحانة، هي دي الإنجاز، إن الناس تبقى راضية عنا».



