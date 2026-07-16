محمد محمدي: سعيد بإقبال الجمهور على «خيال مريض»

أعرب المؤلف والمخرج محمد محمدي عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققته مسرحية «خيال مريض» منذ انطلاق عروضها، مؤكدًا أن الإقبال الجماهيري الكبير منح فريق العمل دفعة قوية للاستمرار .

وقال محمد محمدي، في تصريحات لموقع «صدى البلد»، إنه يشعر بالفخر بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها العرض منذ الليلة الأولى، مشيرًا إلى أن استقبال الجمهور للمسرحية فاق توقعاته، وهو ما يعكس نجاح الفكرة والجهد الذي بذله جميع المشاركين في العمل.

وأضاف: «أنا سعيد جدًا بإقبال الجمهور على المسرحية، والحمد لله ردود الأفعال كانت جميلة، وأتمنى أن تنال العروض القادمة إعجاب الجمهور أيضًا، لأننا نحرص في كل ليلة عرض على تقديم أفضل ما لدينا».

وأوضح محمدي أن فكرة «خيال مريض» استغرقت سنوات طويلة حتى خرجت إلى النور، حيث ظل يعمل على تطويرها لما يقرب من 10 سنوات، بهدف تقديم عمل كوميدي يناقش الأمراض النفسية بصورة إنسانية وخفيفة، بعيدًا عن التعقيد أو الطرح التقليدي.

وأشار إلى أن المسرحية تتناول عددًا من الاضطرابات النفسية التي أصبحت قريبة من المجتمع، مثل النرجسية والرهاب الاجتماعي والاكتئاب، في إطار كوميدي ساخر يجعل المشاهد يضحك ويفكر في الوقت نفسه.

كما أشاد محمد محمدي بجميع أبطال المسرحية، مؤكدًا أن النجاح الذي حققه العمل جاء نتيجة روح التعاون الكبيرة بين فريق العمل، مثنيًا على أداء هشام ماجد، ومحمد عبد الرحمن، وهنادي مهنا، وأحمد الرافعي، وباقي النجوم المشاركين.

وكشف أيضًا عن تحضيره لتعاون جديد مع الفنان هشام ماجد من خلال مسلسل جديد سيُعرض خارج الموسم الرمضاني، مؤكدًا أن الجمهور سيشاهد هشام بصورة مختلفة تمامًا عن أعماله السابقة، في تجربة تحمل الكثير من المفاجآت.

يُذكر أن مسرحية «خيال مريض» تُعرض ضمن الموسم المسرحي الصيفي، وتدور أحداثها في إطار كوميدي ساخر، حيث يجسد هشام ماجد شخصية الطبيب «طه» الذي يعتمد على أساليب غير تقليدية في علاج مرضاه، بينما يشارك في بطولة العمل كل من محمد عبد الرحمن، وهنادي مهنا، وأحمد الرافعي، ومحسن منصور، وهي من تأليف وإخراج محمد محمدي.