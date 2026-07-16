قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والدينار الكويتي والعملات اليوم الخميس
ضبط طالب صور امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 وأرسله لجروبات الغش
وفاة الشيخ عبد الفتاح علي علام وكيل الأزهر الأسبق
الوزير: محطة تحيا مصر متعددة الأغراض أحد أهم مشروعات النقل البحري
تداول أسئلة وإجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة بتليجرام بعد توزيعها باللجان
وظائف وزارة العمل 2026.. فرص برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه
التقديم في أكاديمية الشرطة 2026.. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل
موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة والحد الأدنى للأجور
استقرار أسعار الأسماك اليوم.. البلطي يبدأ من 73 جنيهًا والجمبري يقترب من 500 جنيه
اتحاد الكرة: كل ما تردد بشأن حصول حسام حسن على راتب 6 ملايين جنيه " غير صحيح"
اتحاد الكرة: شوقي غريب مرشح لمنصب المدير الفني للجبلاية.. والرمادي وعظيمة للمنتخب الأولمبي
المرشد الإيراني: مضيق هرمز صار خاضعًا لسيادتنا بقرار من خامنئي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد محمدي: سعيد بإقبال الجمهور على «خيال مريض»

الفنان محمد محمدي
الفنان محمد محمدي
أوركيد سامي

أعرب المؤلف والمخرج محمد محمدي عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققته مسرحية «خيال مريض» منذ انطلاق عروضها، مؤكدًا أن الإقبال الجماهيري الكبير منح فريق العمل دفعة قوية للاستمرار .

وقال محمد محمدي، في تصريحات  لموقع «صدى البلد»، إنه يشعر بالفخر بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها العرض منذ الليلة الأولى، مشيرًا إلى أن استقبال الجمهور للمسرحية فاق توقعاته، وهو ما يعكس نجاح الفكرة والجهد الذي بذله جميع المشاركين في العمل.

وأضاف: «أنا سعيد جدًا بإقبال الجمهور على المسرحية، والحمد لله ردود الأفعال كانت جميلة، وأتمنى أن تنال العروض القادمة إعجاب الجمهور أيضًا، لأننا نحرص في كل ليلة عرض على تقديم أفضل ما لدينا».

وأوضح محمدي أن فكرة «خيال مريض» استغرقت سنوات طويلة حتى خرجت إلى النور، حيث ظل يعمل على تطويرها لما يقرب من 10 سنوات، بهدف تقديم عمل كوميدي يناقش الأمراض النفسية بصورة إنسانية وخفيفة، بعيدًا عن التعقيد أو الطرح التقليدي.

وأشار إلى أن المسرحية تتناول عددًا من الاضطرابات النفسية التي أصبحت قريبة من المجتمع، مثل النرجسية والرهاب الاجتماعي والاكتئاب، في إطار كوميدي ساخر يجعل المشاهد يضحك ويفكر في الوقت نفسه.

كما أشاد محمد محمدي بجميع أبطال المسرحية، مؤكدًا أن النجاح الذي حققه العمل جاء نتيجة روح التعاون الكبيرة بين فريق العمل، مثنيًا على أداء هشام ماجد، ومحمد عبد الرحمن، وهنادي مهنا، وأحمد الرافعي، وباقي النجوم المشاركين.

وكشف أيضًا عن تحضيره لتعاون جديد مع الفنان هشام ماجد من خلال مسلسل جديد سيُعرض خارج الموسم الرمضاني، مؤكدًا أن الجمهور سيشاهد هشام بصورة مختلفة تمامًا عن أعماله السابقة، في تجربة تحمل الكثير من المفاجآت.

يُذكر أن مسرحية «خيال مريض» تُعرض ضمن الموسم المسرحي الصيفي، وتدور أحداثها في إطار كوميدي ساخر، حيث يجسد هشام ماجد شخصية الطبيب «طه» الذي يعتمد على أساليب غير تقليدية في علاج مرضاه، بينما يشارك في بطولة العمل كل من محمد عبد الرحمن، وهنادي مهنا، وأحمد الرافعي، ومحسن منصور، وهي من تأليف وإخراج محمد محمدي.

الفنان محمد محمدي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

مدارس التمريض

المدراس الثانوية للتمريض.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس .. قرار نهائي بشأن موعد ظهورها

راس البر

تفاصيل واقعة تعدي الباعة الجائلين بالضرب على نائب رئيس مجلس مدينة رأس البر

خالد الغندور

الكرة دوارة.. رد فعل مفاجئ من خالد الغندور بسبب تجاهل بعض نجوم المنتخب بعد كأس العالم

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

بنك كوريا المركزي

بنك كوريا المركزي يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات إلى 2.75%

بنك كندا

انخفاض مؤشر بورصة تورنتو بشكل طفيف وسط تقييم المستثمرين لقرار بنك كندا حول الفائدة

جانب من الجولة

رئيس حدائق العاصمة يقود جولة ميدانية مكثفة لرفع كفاءة الخدمات بـ 87 عمارة سكن لكل المصريين

بالصور

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

تعرف على المواصفات الكاملة لـ مرسيدس CLA EV 2026

مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏

طريقة عمل الكبدة بالفلفل

طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
طريقة عمل الكبدة بالفلفل..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد