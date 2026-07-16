قومي الأمومة والهلال الأحمر يطلقان حملة لرفع الوعي بحقوق ونجدة الطفل

أعلنت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي إطلاق أولى المبادرات المشتركة بين الجانبين وهي حملة "أهلاً بالصيف"، التي تستهدف رفع الوعي بحقوق الطفل من خلال تنظيم فعاليات توعوية وترفيهية في الشواطئ العامة، وقصور الثقافة، والتجمعات الجماهيرية؛ لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأسر خلال موسم الصيف.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، للدكتورة آمال إمام، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والوفد المرافق لها.

جاء ذلك في إطار تنظيم المجلس لقاءً تعريفيًا لمتطوعي الهلال الأحمر المصري، تفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، وبهدف التعريف بدور المجلس وآلياته في حماية الطفولة، وفي مقدمتها خدمات خط نجدة الطفل (16000)، وآليات التدخل السريع لإنقاذ الأطفال المعرضين للخطر.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن هذا التعاون ينبع من الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسستان في مجالات الحماية الاجتماعية والعمل الإنساني، بما يعكس الالتزام المشترك بدعم حقوق الطفل والأم. وأعربت السنباطي عن اعتزازها بعضويتها في المجلس الأعلى للهلال الأحمر المصري، مؤكدة أنها تمثل مصدر فخر للمشاركة في دعم مسيرة العمل الإنساني بالبلاد.

كما أشادت رئيسة المجلس بالدور الوطني والإنساني الريادي الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري، لا سيما في مجالات الإغاثة والاستجابة للطوارئ.

وأوضحت أن هذا التعاون يمثل نموذجًا يحتذى به للتكامل بين مؤسسات الدولة لتوفير بيئة آمنة للأسر المصرية، مثمنة في الوقت ذاته الدور الجوهري للشباب المتطوع باعتباره ركيزة أساسية لترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية.

وأكدت السنباطي أن المجلس والهلال الأحمر يحظيان بدعم كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية، موجهة الشكر والتقدير إلى السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية والرئيس الشرفي للهلال الأحمر المصري، لرعايتها المستمرة للعمل الإنساني ومساندتها لكافة مبادرات حماية الطفولة وتمكين الأسرة.

كما استعرضت جهود المجلس في تطوير منظومة حماية الطفل، مشيرة إلى بدء التشغيل التجريبي لـ "وحدة الطفل الآمن" بمقر المجلس، والتي تقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للأطفال المعرضين للخطر ضمن منظومة متكاملة تضمن توفير بيئة آمنة وداعمة لهم.

من جانبها، أكدت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أن هذا اللقاء يمثل محطة هامة لتعزيز الشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، معربة عن تقديرها للجهود الوطنية التي يبذلها المجلس.

وأشارت إمام إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا ملموسًا في البرامج المشتركة، مؤكدة حرص الهلال الأحمر على تمكين متطوعيه وخاصة "المستجيبين الأوائل" ومسؤولي غرفة العمليات، من خلال إلمامهم بخدمات المجلس وآلياته لضمان تقديم عمل إنساني متكامل ومؤثر.

وخلال اللقاء، قدمت الدكتورة هناء السيد، مستشار المجلس ومدير برنامج "صحة فرح"، عرضًا تعريفيًا تناول اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحاور عمله وفروعه بالمحافظات. كما سلطت الضوء على المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات والفتيان "دوي"، التي تحظى برعاية كريمة من السيدة قرينة رئيس الجمهورية.

بدوره، استعرض الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، آليات عمل خط نجدة الطفل (16000) في استقبال البلاغات على مدار الساعة، وكيفية التنسيق الفوري مع الجهات المعنية لضمان التدخل السريع وتقديم الدعم القانوني والنفسي العاجل للأطفال في وضعية الخطر.

واختتم اللقاء بجولة ميدانية لوفد الهلال الأحمر المصري شملت غرفة عمليات خط نجدة الطفل (16000) ووحدة الطفل الآمن، حيث اطلع المتطوعون على منظومة إدارة الحالات والاستجابة للبلاغات وفق أحدث المعايير الدولية.

وفي نهاية الزيارة، أعرب متطوعو الهلال الأحمر عن تقديرهم البالغ للمنظومة الاحترافية التي يديرها المجلس، مشيدين بالدور المحوري لخط نجدة الطفل، ومؤكدين حرصهم الكامل على نقل هذه المعرفة والمساهمة الفاعلة في نشر الوعي بحقوق الطفل ودعم جهود المجلس الإنسانية والتوعوية في شتى محافظات الجمهورية.