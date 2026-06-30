حفظت لمصر هويتها.. وزير الشئون النيابية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدم المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

ثورة 30 يونيو طوق نجاة لمصر

وأكد وزير الشئون النيابية أن تلك الثورة الخالدة التي جسدت تلاحماً أسطورياً بين الشعب وقائده، وكانت طوق النجاة الذي حفظ لمصر هويتها واسترد مقدراتها، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية نحو تأسيس الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة وإرادة لا تلين.

كل عام ومصرنا الحبيبة بكل خير